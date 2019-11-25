Kış lastiği kullanmayana 625 lira ceza

Bursa’da kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor. Kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı KTK’nın 65/a Maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.

Bursa Valiliği, Bursa ili ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 01 Aralık01 Mart tarihleri arasında uygulanmaya başlanacağını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Belirtilen tarihlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde kamyon, kamyonet, minibüs çekici, tanker, otobüsler ve ticari otomobillerde kış lastiği olması gerekmektedir. Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 minimetre'den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 minimetre'den az olmaması şartları aranacaktır. Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı KTK’nın 65/a Maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacaktır" cümlelerine yer verildi.

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