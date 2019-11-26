PSG Academy Bursa’nın gururu oldu

Paris SaintGermain Academy Turkey, kış kampı Antalya'da gerçekleştirildi. PSG Academy Bursa'nın 9 yaşındaki başarılı sporcusu Tunç Mehmetoğlu, kampın en değerli forveti seçilerek Bursa'nın gururu oldu.

Paris SaintGermain Academy İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'dan, 318 yaş grubu arasında kız ve erkek toplamda 80 sporcunun katıldığı kış kampı, 1923 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirildi. Paris SaintGermain kulübü antrenör eğitim departmanından kamp için gelen Head Coach Benjamin Houri, kamp öncesinde tüm PSG Academy Turkey antrenörlerine İstanbul'da, PSG metodolojisi ve uygulama eğitimi verdi. 1923 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen kampta ise Benjamin Houri tarafından yetenekli oyuncular tespit edilerek PSG alt yapısına raporlandı. 1520 Ekim tarihleri arasında Paris SaintGermain Academy Turkey ile Ukrayna'nın Vinnitsa şehrinde düzenlenen turnuvaya da katılmış olan PSG Academy Bursa'nın 9 yaşındaki başarılı sporcusu Tunç Mehmetoğlu, kampın en değerli forveti seçilerek Bursa'nın gururu oldu. Paris SaintGermain Academy Turkey’den; Baran Temelkuran (7), Elanil Temelkuran (9) ve Junior Bekale’nin (17) 2018 yılında Antalya'da gerçekleştirilmiş olan kampta Paris SaintGermain'in alt yapısına seçilmiş olması kamplara verilen önemin göstergesi oldu.

BURSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

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