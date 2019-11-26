Otlar tutuştu, 3 katlı ev yandı

Bursa'nın Keles ilçesinde hayvanların önüne konulan otların tutuşması neticesinde çıkan yangında 3 katlı evde maddî hasar meydana geldi.

Yangın, Dağdemirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep S., evinin ikinci katına hayvanların yemesi için ot koydu. Recep S, evin etrafındaki çöpleri yaktı. Rüzgarın tesiriyle alevler otlara sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, evde maddî hasar meydana geldi.

BURSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.