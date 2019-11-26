Gemlik'te korkutan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde bir binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Menekşe Sokak'ta bulunan bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömürlükte bulunan kağıtların tutuşmasından dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. En işlek caddelerden bir tanesinden dumanlar çıkması üzerine vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.