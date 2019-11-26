Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Fıçı (18) yönetimindeki 16 ACJ 082 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ertan Gümüş'ün (59) kullandığı 16 AE 283 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler Kadir Fıçı ve Ertan Gümüş ile araçlarda bulunan Orhan Çolak ve Oktay Ünver yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BURSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

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