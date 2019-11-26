Kayıp çiftçiyi aramak için 70 kişilik özel ekip kuruldu Bursa'da kayıp çiftçi 24 saattir 70 kişilik ekip tarafından aranıyor

Bursa'da dün ''Tarlaya gidiyorum'' diyerek evden çıkan 60 yaşındaki yaşlı çiftçi, 70 kişiden oluşan özel ekip tarafından aranıyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesinde Söğütalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ''Tarlaya gidiyorum'' diyerek evden çıkan 60 yaşındaki çiftçi Cemal Kılıç eve dönmeyince, ailesi şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, aram kurtarma ekiplerinin de içinde yer aldığı 70 kişilik bir ekip kurdu. Ekiplerin çalışmaları yirmi dört saati bulurken, aramada özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı öğrenildi. Ekiplerin Cemal Kılıç'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BURSA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:25

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