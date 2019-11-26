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Doğu’dan gelen ışık BTÜ’de

İHA

Birbirinden farklı projelerle Bursa'nın kültür sanat hayatına renk katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Doğu'dan gelen ışıkMüslüman bilim adamları" projesini bu kez Bursa Teknik Üniversitesi'nde üniversitelilere sundu.

Doğu’dan gelen ışık BTÜ’de

Birbirinden farklı projelerle Bursa’nın kültür sanat hayatına renk katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Doğu’dan gelen ışıkMüslüman bilim adamları” projesini bu kez Bursa Teknik Üniversitesi’nde üniversitelilere sundu.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 30 hafta sürecek projenin Bursa Teknik Üniversitesi’ndeki buluşmasına üniversite Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir ile üniversiteli gençler katıldı. Etkinliğin açısında söz alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, “Bildiğiniz üzere, sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti doğrultusunda 2019 Prof. Dr. Fuat sezgin yılı olarak ilan edildi. Biz de bu yılı daha anlamlı kılmak için çabalıyoruz. 30 Haziran 2018 tarihinde aramızdan ayrılan Prof. Dr. Fuat Sezgin, dünyaca ünlü bilim tarihçimizdi. Kendilerinin söylediği şu sözü şiar edindik ve bu programı hazırladık: “Bilimler tarihi, milletlerin ortak mirasıdır.” Bu ortak mirasa Müslümanların katkısı neydi? İşte bu soruyu hem sözlü hem de tiyatral olarak Bursa’ya anlatıyoruz. Toplamda 30 farklı yerde devam edecek olan “Müslüman bilim adamları Doğu’dan gelen ışık” 2019 yılını daha anlamlı kılacaktır” dedi.
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de böyle bir faaliyete ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat da yaptığı sunumda eski Mısır’dan Babil’e oradan da Antik Yunan’a ulaşan bilimlerin; 8. asırdan 16. yüzyıla kadar Müslümanların elinde göz kamaştıran bir seviyeye ulaştıktan sonra bugün Avrupa’ya ulaşıp bütün dünya milletlerinin ortak mirası haline geldiğini hatırlattı.
Şehir tiyatrosu oyuncularının da canlandırmalarla eşlik ettiği projede, İbnü’lHeysem, Ömer Hayyâm, Kemâleddin Fârisî, Hârizmî, Bîrûnî, ElCezerî, Nasîrüddin Tûsî, İbn Türk, Ferganî, ElBettânî, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, İbn Sînâ, Câbir Bin Hayyân, Râzî, İbnü’nNefîs, Zehrâvî, İdrîsî, Abdurrahman ElHâzinî, İbnü’şŞâtır, Abbas Bin Firnâs, Sâbit Bin Kurrâ, ElKindî, Ebû Kâmil Şücâ Vetakıyüddin’in bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları hakkında bilgiler veriliyor.

BURSA

26 Kasım 2019 Salı

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