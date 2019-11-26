Yıldızlardan iki madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcuları, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi finallerini 2 madalya ile tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Yıldızlar Serbest Güreş Ligi finalleri 2224 Kasım tarihlerinde Afyon’da tamamlandı. Tınaztepe Spor Salonu’nda yapılan organizasyonda 29 takımdan 320 sporcu mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 10 sporcusuyla mücadele ettiği turnuvada 92 kiloda Sertaç Üngör altın ve 71 kiloda Erkan Şahin ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Ligi iki madalya ile tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yıldızlar Serbest Güreş Süper Ligi 2020 sezonuna katılmaya yeniden hak kazandı.

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