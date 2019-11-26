Bursa Jandarmasından ''Huzur ve Güven'' operasyonu: 39 kişi yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan, '' Huzur ve Güven'' operasyonunda aranan 39 kişi yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan, Huzur ve Güven operasyonunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik 98 Tim ve 355 personel ile 40 ikamet adresine operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, 5.617 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı, 1 şahıs Yaralama suçundan gözaltına alınırken 1 kişiye 235 ? idari para cezası uygulandı.
BURSA
26 Kasım 2019 Salı
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