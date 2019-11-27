'Tatlıcı' cinayetinin sanığı: Bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin

BURSA'da tatlı firması sahibi olan yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta bekleyen otomobilinde tabancayla vurarak öldüren dayısı Yılmaz Sevinç´in (53) yargılanmasına devam edildi. Sevinç duruşmada, "Bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin" dedi.

Olay, 7 Temmuz 2018 tarihinde Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, kırmızı ışıkta duran otomobilinde eşi ile telefonda konuşurken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, başından ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis tarafından katil zanlısı olarak gözaltına alınan Fatih Karaman'ın dayısı Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yılmaz Sevinç hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Yılmaz Sevinç´in Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Yılmaz Sevinç, taraf avukatları, Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karaman ve annesi Necla Karaman katıldı. Yeğeni Fatih Karaman´ı lüks içinde yaşamakla suçlayan Sevinç, "Babadan kalan Bağdat hurmacısını yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa´da bir fabrika tuttuk. Ancak, mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500 lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, Fatih´in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı. Aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi" şeklindeki savunmasını tekrarladı. Duruşmada tanıklar da dinlendi.

'BANA, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİN'

Duruşmada söz alan anne Necla Karaman, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Eşini öldüren sanık Yılmaz Sevinç´in anlattıklarının doğru olmadığını tekrarlayan Yadigar Karaman ise, "Beni iki çocuğumla bıraktı. Eşim, dayıları için elinden geleni her şeyi yaptı. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme başkanının yeniden söz verdiği sanık Yılmaz Sevinç, "Başkanım bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin" dedi. Mahkeme başkanı ise "Kararı biz vereceğiz" şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



BURSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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