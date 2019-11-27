BUDO ve İDO bazı seferleri iptal

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı. İDO'nun 08:30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BURSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.