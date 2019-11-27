BUDO ve İDO bazı seferleri iptal

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı. İDO'nun 08:30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BURSA
27 Kasım 2019 Çarşamba
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