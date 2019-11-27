Bursa'da terör operasyonu: 9 gözaltı

BURSA'da silahlı terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yenişehir, İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, eş zamanlı yapılan baskınlarda PYD/YPG'nin Suriye´deki faaliyetlerinde yer alan 2 şüpheli ile PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.FOTOGRAFLI
BURSA
27 Kasım 2019 Çarşamba
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