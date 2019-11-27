Türkiye’nin en büyük şehir hastanelerinden Bursa Şehir Hastanesi’nin sahip olduğu dünya standartlarındaki teknolojik altyapı; sağlık hizmetinde kalite çıtasını yükseltirken, çalışanları da güvenceye alıyor. Hastanedeki birçok süreç RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi ile takip edilip, insan katkıları minimuma indirilerek, hata yapma riski ortadan kaldırılıyor.

Bursa Şehir Hastanesi’nin sahip olduğu ileri teknoloji cihazlar ve geliştirilen özel yazılımlar sağlık harcamalarında tasarrufun yanı sıra teşhis ve tedavinin başarısına da katkı sunuyor. Güney Marmara ve çevre iller ile yaklaşık 5 milyonluk nüfusa hitap eden hastanede; Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından yüksek standartlarda ve etkin bir hizmet sunmanın yanı sıra sağlık sektöründeki uluslararası yeni nesil teknolojileri takip ederek, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Bina güvenlik ve otomasyon sistemleri, deprem izolatörleri ve yedekli güç kaynakları ile kesintisiz ve güvenli çalışma seviyesine ulaşılan hastanede, birçok süreç RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi ile takip ediliyor. Kullanılan ileri teknoloji yardımıyla insan katkıları minimuma indirilerek hata yapma riski ortadan kaldırılıyor.

Hiçbir hastanın hastanelerde gereğinden daha uzun süre kalmak istemeyeceği prensibi ile tüm teknolojik imkânlar kullanılarak tasarlanan Bursa Şehir Hastanesi’ndeki teknolojik altyapı hasta memnuniyetini arttırırken, çalışanları da güvenceye alıyor.

RFID nedir?

Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency IdentificationRFID) teknolojisi, canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınması ve izlenmesini ifade ediyor. Giderek artan, büyük bir oranda dünya genelinde yaygınlaşan ve birçok sektörde kullanılan bu teknoloji, sağlık tesisi işletmeciliğinde operasyonel maliyetlerini azaltırken, iş akışlarını hızlandırıyor, verimliliği artırıyor.

RFID nasıl çalışıyor?

Bu teknolojinin merkezinde veri depolayabilen etiketler bulunuyor. Bu etiketler sahip oldukları benzersiz kimlik numaraları ile birçok seviyede takip edilebiliyor. Etiketlerin üzerlerinde bulunan mikroçiplere binlerce defa veri yazılabilmesi, çok sayıda etiketin aynı anda, görüş açısı olmadan metrelerce uzaktan okunabilmesi, son geliştirilen modelleri ile birlikte suya ve sıcağa karşı dayanıklı olması başlıca gelişmiş özellikleri arasında yer alıyor.

RFID vericilerinin güç kaynağı taşıması gerekmiyor. Hayli düşük olan güç tüketimi, yakında yer alan okuyucuya eklenmiş elektromıknatıs üzerinden karşılanabiliyor. RFID ile bağlantı mesafesi ve aktarım hızına bağlı olarak 120 kHz’den 10 GHz’e kadar geniş bir frekans aralığı destekleniyor.

RFİD ile kablosuz çözümler

İleri teknolojiyi en etkin şekilde kullanan Bursa Şehir Hastanesi’nde, “Bebek Güvenliğinin Sağlanmasında Doğrulama Sistemi”, “Ameliyathane Hasta Takip Sistemi, “Güvenli ve Etkin Demirbaş Takip Sistemi” ve “Çamaşır Hizmetlerinde İzlenebilir Tekstil Yönetim Sistemi” RFID teknolojileri ile sağlanıyor.

BURSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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