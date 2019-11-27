Jandarmanın özel ekip kurarak yakaladığı 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve daha sonra kurulan özel ekiple 100 kilometrelelik alanda güvenlik kameraları incelenerek yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Ekipler şüpheli aracı ve içerisindeki şüphelileri tespit edip yakalamak için özel bir ekip kurdu. Ekip 100 kilometrelik alan içerisinde bulunan 100'e yakın güvenlik kamerasını tek tek inceleyip aracın çalıntı olduğunu belirledi. Çalındığı yere giden ekipler buradan yola çıkarak adım güvenlik kameralarını inceleyip aracın esas sahibinin İzmir'de olduğunu tespit etti. Hırsızların sonrasında aracın plakasını değiştirip modifiye ederek gezdiklerini belirleyen ekipler aracı teknik takibe aldı. Aracı ve içerisindeki şahısları güvenlik kamerası ve PTS/MOBESE sistemiyle belirleyen ekipler şüphelilerin Osmangazi ilçesinde saklandıkları ikametlerine baskın yaptı. İkamette bulunan A.G., Y.K., E.K. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise, 1 adet Ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde kullanım aparatı, suçta kullanılan 2 adet (biri Milli Parklara ait Hizmet alımı şeklinde kullanılan araç) araç, hırsızlık olayları esnasında kullanılan keski, pense, anahtar takımı ve eldiven ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden de BESOB sanayi bölgesinde iş yerlerinden Enerji Nakil ve Haberleşme Kablosu çaldıklarını tespit eden ekipleri karakoldaki ifadelerinin ardından şüphelileri adliyeye sevk etti.

A.G., Y.K., E.K. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

BURSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.