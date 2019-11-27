Allerik Freeman‘dan Bursaspor taraftarına övgü

Bursaspo Basketbol Takımı’nın en skorer oyuncularından Allerik Freeman, taraftardan övgü ile bahsederken, “Taraftar bizi motive ediyor. Bu kolejde oynadığım zamanları hatırlattı. Orada da taraftarlar çok tutkulu ve enerji veriyorlardı. Bu bizim için çok iyi bir avantaj” dedi.

ING Basketbol Süper Lig takımlarından Bursaspor’un en fazla sayı üreten basketbolcularından biri olan Allerik Freeman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun kendileri için çok iyi başladığını belirten Freeman, bazı maçlarda çok daha iyi oynayabileceklerini söyledi. Daha iyi oynamak için çalıştıklarının altını çizen Freeman, “Sezonu en sert, en iyi şekilde oynayıp, bizi daha iyi yerlere getirecek sonuçları almaya devam edeceğiz” dedi.

Amerikan basketbolu ile Avrupa basketbolunun birbirinden çok farklı olduğunu dile getiren Freeman, “Bu ligin çok sert olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi oyuncular var. Kolejde oynarken izlediğim ve beğendiğim oyunculara karşı oynuyorum. Gelenek sahibi olan takımlar var. Rekabet açısından bu çok önemli. Şu anda çok keyif alıyorum. Taraftarımız bizi motive ediyor. Kolejde oynadığım zamanları hatırlattı. Orada da taraftarlar çok tutkulu ve enerji veriyorlardı. Bu bizim için çok iyi bir avantaj. Hırslı ve mücadeleci oynamamızı sağlayıp, savunmaya konsantre olmayı sağlıyor. Bu bizi ileriye götürecek olan destek. Çok daha fazla olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren Freeman, “Takım arkadaşlarım benim iyi oynamama yardımcı oluyor. Beni bu pozisyona onlar getiriyor. Bende mümkün olduğunca takımın kazanması için çalışıyorum. Şu ana kadar attığım toplar çemberden geçiyor. Aynı şekilde devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

BURSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.