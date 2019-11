Shehu: “Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor” Diarra: “Türkiye’nin en büyük takımlarından bir tanesiyiz”

Bursaspor’un Afrikalı futbolcuları Mamadou Diarra ve Abdullahi Shehu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Shehu, “Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyorlar” dedi.

Bursaspor’un Afrikalı savunma oyuncuları Mamadou Diarra ve Abdullahi Shehu antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak mikrofonların karşısına gelen Mamadou Diarra, Keçiörengücü mücadelesini değerlendirerek, “Çok önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Maçtan önce sıkı çalıştık. Ligin üst tarafında kalmak istiyorsak artık bizim için her maç bir finaldir. Puanları almaya devam edeceğiz” dedi.

Takımın istediği sonuçları alması için her zaman maksimumu vermeye çalıştığını belirten Diarra, “Bizim için kolay maç yok. Biz Bursaspor’uz ve Türkiye’nin en büyük takımlarından bir tanesiyiz. O yüzden rakiplerimiz maçları zorlaştırabilir. Artık bizim için küçük takım diye kavram yok. Her maça çok iyi hazırlanmamız lazım” diye konuştu.

Bursaspor’un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu ise taraftarların beklentilerini iyi bildiklerini vurgulayarak, “Biz Bursaspor’uz ve bütün rakiplerimiz bizi yenmek istiyor. Onun için yüzde 200’lerini vererek sahaya çıkıyorlar. Onlar için bize karşı alınacak sonuç büyük anlam ifade ediyor. Benim için önemli olan hocanın beklentisini karşılamak. Orta saha oyuncusuyum ama sağ bekte de oynayabiliyorum. Benim için önemli olan kulübün kazanması ve katkı verebilmek” dedi.

