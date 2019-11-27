Geleceğin milli yüzücüleri Osmangazi’de yetişiyor Bursalı sporcular ay-yıldızlı formayı giyecekleri günü hayal ediyor

Osmangazi Belediyesi Yüzme Takımında yer alan sporcular, uzman eğitmenler eşliğinde haftanın 6 günü antrenman yaparak bir gün Ayyıldızlı formayı giyecekleri günü hayal ediyor.

Osmangazi Belediyesi, üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen yüzme branşında bir türlü beklediğimiz ve istediğimiz başarıları yakalayamayan ülkemiz için tabloyu tersine döndürmek istiyor. Bünyesinde faaliyet gösteren 5 havuz ile Türkiye’nin en fazla yüzme havuzuna sahip belediyelerinden biri olan Osmangazi Belediyesi, yaz ve kış spor okulları ile yüzlerce gencin yüzme öğrenmesini sağlarken, Osmangazi Belediyesi Yüzme Takımındaki sporcular da ilerleyen yıllarda Olimpiyat Oyunlarında ülkemizin bayrağını göndere çektirebilmek adına yarışlara hazırlanıyor.

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımında yaşları 7 ve 18 arasında değişen 79 sporcu yer alıyor. Geleceğin şampiyon yüzücüsü olmanın heyecanıyla haftanın 6 günü antrenman yapan gençler, sadece 1 gün dinleniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde kulaç atan sporcular, her antrenmanda ortalama 4 kilometre yüzüyor. Milli takım seviyelerinde uygulanan eğitim metotları ile yetiştirilen çocukların tek hedefi ise Ayyıldızlı formayı giyip başarıyla ülkemizi temsil etmek. Osmangazi Belediyespor, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından olimpiyatlara katılacak sporcular yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri TOHM’a, yüzme branşında Bursa’dan en fazla sporcu gönderen kulüplerin başında geliyor. Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı’ndan 8 sporcu TOHM’da olimpiyatlara katılabilmek için kulaç atıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak yüzme branşında başarılı sporcular yetiştirebilmek adına ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, “5 tane yüzme havuzu ile Türkiye’de en çok havuza sahip belediyelerin başında geliyoruz. Nüfusa oranladığımız da Bursa, sahip olduğu spor tesisi sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırada. Bu kadar çok tesise sahipsek ve belediye olarak gerekli desteği sağlıyorsak, bu tesislerden başarılı sporcular çıkmasını istiyoruz. Türkiye’nin en modern tesislerine sahibiz ve en başarılı sporcuları da bizler yetiştireceğiz” dedi.

BURSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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