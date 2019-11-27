Ankara'dan dönen başkan Kanar'a, Mustafakemalpaşa'da coşkulu karşılama

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar müjdelerle dolu 1 haftalık Ankara temaslarının ardından ilçeye döndü.

Birçok konuda verdiği müjdelerle ilçede bayram havası estiren Başkan Mehmet Kanar, Belediye personeli tarafından da coşkuyla karşılandı. Kapıda çiçeklerle karşılanan Belediye Başkanı Kanar tek tek tebrikleri kabul etti. Geçen hafta gerçekleştirilen Ankara temaslarının ardından müjdeli haberlerle geldiğini ifade eden Başkan Mehmet Kanar, “Alt ve üst yapı çalışmalarından belediyemiz bünyesine dahil edilen taşınmazların tahsisine, gençlik merkezi sosyal yaşam ve spor tesisleri ödeneğinden, şehircilik ve imar faaliyetlerimize kadar birçok alanda ilçemizin hizmet ağını güçlendiriyoruz. Mustafakemalpaşa'mızı hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

Gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan yatırımlara vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, '' Sağ olsunlar, bu başarıların gizli kahramanları değerli mesai arkadaşlarım Ankara dönüşünde bizleri çiçeklerle karşılayıp sevindirdiler. Mustafakemalpaşalı olmaktan, Mustafakemalpaşa Belediyesi ailesinin bir ferdi olmaktan bir kez daha onur ve gurur duydum '' şeklinde konuştu.

BURSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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