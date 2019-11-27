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Osmangazi’den çölyak hastalarına destek Çölyak hastalarına 325 kilogram un yardımı

İHA

Osmangazi Belediyesi, glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için Bursa Çölyakla Yaşam Derneği ile önemli bir protokole imza attı. Belediye, çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretilmesi adına derneğe her ay 350 kilogram glutensiz un desteğinde bulunacak.

Osmangazi’den çölyak hastalarına destek Çölyak hastalarına 325 kilogram un yardımı

Osmangazi Belediyesi, glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için Bursa Çölyakla Yaşam Derneği ile önemli bir protokole imza attı. Belediye, çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretilmesi adına derneğe her ay 350 kilogram glutensiz un desteğinde bulunacak.
Osmangazi Belediyesi, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli maddeye karşı hassasiyeti olan çölyak hastaları için glutensiz un yardımında bulunacak. Bursa Çölyakla Yaşam Derneği ile imzalanan protokol kapsamında Osmangazi Belediyesi, her ay 350 kilogram glutensiz un verecek. Dernek de, Osmangazi Belediyesi’nin verdiği un ile Merinos Parkı içerisinde bulunan Glutensiz Yerim Cafe Restoran’ın fırınında çölyak hastaları için ekmek yapacak. Piyasada diğer unlara oranlara kilogramı 78 kat daha pahalıya satılan glutensiz un yardımı sayesinde üretilen ekmeklerin mâliyeti düşecek ve çölyak hastaları ekonomik anlamda da büyük bir rahatlayacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapılacak un yardımı için Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay ile protokol imzaladı. Protokol hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Hastalarımız için önem taşıyan bir protokol imzaladık. Çölyak hastalarımızın sağlıklarına zarar vermeyecek özel üretim ürünleri tüketmesi gerekiyor. Bu ürünler ticarî olmadığı için ne yazık ki fazla sayıda üretilmiyor. Bursa Çölyakla Yaşam Derneği, hastaların hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli çalışmalar yürütüyor. Glutensiz gıdaların üretilmesini sağlıyor. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak bu derneğimize her ay 350 kilogram glutensiz un vereceğiz. Dernek aracılığı ile çölyak hastalarına destek oluyoruz. Allah bütün hastalarımıza şifa versin” dedi.
Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay da, çölyak hastalığı hakkında bilgiler vererek, “Çölyak hastalığı ince bağırsağın, gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Bu alerjik tepkimeden dolayı hastalarımız ömür boyu diyet yapmaya mâruz kalıyor. Bursa’da çölyak hastası teşhisi konulmuş 2 bin 500’ün üzerinde kişi bulunuyor. Derneğimize üye 700 hastamız var. Üye olmamasına rağmen bizimle irtibatta olan ailelerimiz de bulunuyor. Bizim tek derdimiz normal ürünlere oranla piyasada çok daha pahalı olan glutensiz ürünlerin maliyetlerini düşürerek hastalarımıza sunabilmek” dedi.
Glutenli ürünler konusunda en büyük problemi unlu mamullerde yaşadıklarını ifade eden Yusuf Altay, “Çölyak hastaları pirinç unu, patates unu ve mısır unundan yapılmış gıdaları tüketiyor. Normalde doğası gereği et, süt, sebze, meyve, yumurta ve baklagillerde gluten bulunmuyor. Ancak imalat aşamasında mamul hale getirilirken gluten bulaşmasından dolayı hastalarımız sıkıntı yaşıyor. Evimizde bu sıkıntıyı bir şekilde çözüyoruz. Ancak dışarıda sosyal hayatımızda zorluklar yaşıyoruz. Glutensiz bir makarnanın marketlerde satış fiyatı 16 lira. Bir paket çubuk kraker 13 lira. Ekmeği çok tüketen bir toplumuz. Bu yüzden ekmek bizim için büyük önem taşıyor. İsraf olmaması adına ekmeği ve diğer ürünlerimizi hastalarımızdan gelen günlük talep doğrultusunda üretiyoruz. Hastalarımızın taze sıcak ekmek alabilmesini sağlıyoruz. Sadece ekmek değil, simit, pasta, kurabiye gibi ürünler de üretiyoruz. Osmangazi Belediyemizin yapmış olduğu un desteği sayesinde üretim maliyetlerini düşürmüş olacağız. Başkanımız Mustafa Dündar’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BURSA

27 Kasım 2019 Çarşamba

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