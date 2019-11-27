Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Selçuk: "513 bin engelliye 7 milyar TL ödeme yaptık" "354 bakım merkezinde 27 bin aşkın ...

İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Selçuk, 2018’de 513 bin engelli vatandaşa 7 milyar TL ödeme yaptıklarını belirterek, “354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Yunuseli Mahallesi’ndeki Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin açılış törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, eski bakanlar Faruk Çelik ve Mehmet Ağar, iş adamı Celal Sönmez’in yanı sıra protokol mensupları ve engelli vatandaşlarla aileleri katıldı. 8 bin metrekare alan üzerine 2018’in Eylül ayında temeli atılan merkezin Bursa’nın yeni gelişim bölgesinde her yıl 2 bin öğrenciye hizmet verecek merkezde terapi sınıfları ve atölyelerle birlikte tedavi amaçlı kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fizyoterapi salonu yer alacak. Ayrıca sosyal amaçlı konferans salonu, kafeterya ve yemekhane yanında öğretmenler ve uzmanlar için kullanım alanları bulunuyor.
11 milyon liraya mal olan merkezin açılış konuşmasını yapan iş adamı Celal Sönmez, “Sönmez ailesi olarak farklı alanlarda Bursa ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyla birlikte sosyal desteklerle taçlandırmamız bizleri mutlu etti. Yaklaşık 3 bin 200 metre kare kapalı alanda kafe yemekhane yüzme havuzu gibi iktinlik alanları bulunmaktadır. Her yıl 2 bin öğrencinin yararlanacağını umuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sosyal sorumluluk projeleriyle şifa bulan çocuklar eğitimlerle destek olabildiğimiz çocuklar bizler için en büyük hediyedir” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu kıymetli tesisi Bursa’ya kazandıran Sönmez ailesine teşekkür ediyorum. Devletimiz, milletimiz, hayırseverlerin yaptığı yardımlarla engelliler için yapılan eğitim tesisleri bizleri çok mutlu etti. Eğitim ile alakalı en fazla hayır yapan birisinin olması bizleri daha da mutlu etti” diye konuştu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bir insanın hayatta sahip olabileceği en büyük zenginlik sağlıklı bir zihin, ruh ve bedendir. Onun için ‘ileride ne olacağım’ diye aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Gururla ifade edebilirim ki Bursa hayırseverleriyle örnek bir ildir. Sönmez Ailesi de bu hayırseverlerden biridir. Bu eser Bursa’mızda bir ilki teşkil etmektedir. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kürsüye geldi. Selçuk, 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye’de ilk kez engelliler hukukunu oluşturduklarını belirterek, “Devrim niteliğinde bir düzenlemeyle engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla ulaşabilmelerinin istiyoruz. Ücretsiz seyahatten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz eğitime kadar engellilerimize pek çok imkan sağladık. Engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik, engelli iş koçluğu başlattırdık, EKPSS ile kamuda engelli memur ataması başlattık. 2002'de 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kattan fazla artırarak 56 bine yükselttik” dedi.

"Şu an sıra bekleyen engelli vatandaşımız yok"
Engellilerin çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettiklerini vurgulayan Selçuk, "Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalarımız mevcut. Engelli hizmetlerinin daha yaygın ve nitelikli hale gelmesini için çabalıyoruz. Önem verdiğimiz konulardan biri de engellilerimiz aile yanında bakımını sağlamak. Aile odaklı yaşam vizyonumuz var. Bakıma muhtaç engellilerimiz için 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında 513 bin engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar liralık ödeme yaptık. Hayatlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. 2002 yılında 2 bin 600 engelli, kurum bakımı için sıra beklemekteydi. Şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmamakta” dedi.
Bugün açılan merkezle beraber engelliler için 67 gündüzlü bakım merkezi olduğuna işaret eden Selçuk, “Bu bakım merkezlerini çok önemsiyoruz. Çünkü ailelerimiz için de moral kaynağı oluyor bu merkezler. 67 merkezimizi inşallah bu yılsonunda 81 ile yaygınlaştırarak ailelerimize bir nefes bir mola olmasını temenni ediyoruz. Ben bu duygularla Gündüzlü Bakım Merkezi ve Aile Danışma merkezimizin başta Bursa olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hayrın sahibine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, merkezi yaptıran iş adamı Celal Sönmez'e plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle rehabilitasyon merkezi ziyaret edildi. Bakan Selçuk, engelli çocuklarla birlikte egzersiz hareketleri yaptı.

BURSA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet ...
Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor
YEREL HABERLER Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor
Osmangazi’den çölyak hastalarına destek Çölyak hastalarına 325 kilogram un yardımı
YEREL HABERLER Osmangazi’den çölyak hastalarına destek Çölyak ...
Parklardaki zeytinler değerlenecek
YEREL HABERLER Parklardaki zeytinler değerlenecek
Tarihi dönüşüm oy birliğiyle başlıyor
YEREL HABERLER Tarihi dönüşüm oy birliğiyle başlıyor
Timsah kafaya kavuşuyor
YEREL HABERLER Timsah kafaya kavuşuyor
Bursaspor'un stadyumunda timsahın kafası tamamlanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor'un stadyumunda timsahın kafası tamamlanıyor
Numaracı köpek vatandaşları seferber etti Şehrin en işlek caddesinde kendini sevdirmek için sakat numarası yapan sevimli köpek bir anda onlarca kişiyi etrafında topladı Köpeği hasta ve ölmek üzere sanan vatandaşlar aramadık yer bırakmadı Köpeğin numarasını ise cadde üzerine tezgah kuran bir esnaf ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Numaracı köpek vatandaşları seferber etti Şehrin en ...
Hayvanlarına kahve ikram ediyor
YEREL HABERLER Hayvanlarına kahve ikram ediyor
Göçmen sağlık merkezini soydular Gelen hastalar geri döndü
YEREL HABERLER Göçmen sağlık merkezini soydular Gelen hastalar geri ...
BTSO Başkan Yardımcısı Kuş: “Bursa, milli hedeflere liderlik etmeyi sürdürecek”
YEREL HABERLER BTSO Başkan Yardımcısı Kuş: “Bursa, milli hedeflere ...
Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan ...
Bursa'da yağmurla gelen kazada 5 kişi yaralandı Feci kazada yaralanan 5 kişi gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Bursa'da yağmurla gelen kazada 5 kişi yaralandı Feci ...
Hünerli eller ahşaba renk veriyor
YEREL HABERLER Hünerli eller ahşaba renk veriyor
Ankara'dan dönen başkan Kanar'a, Mustafakemalpaşa'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Ankara'dan dönen başkan Kanar'a, Mustafakemalpaşa'da ...
Geleceğin milli yüzücüleri Osmangazi’de yetişiyor Bursalı sporcular ay-yıldızlı formayı giyecekleri günü hayal ediyor
YEREL HABERLER Geleceğin milli yüzücüleri Osmangazi’de ...
Hayri Türkyılmaz: "Büyükşehir Mudanya'nın kangren sorunlarını çözmeli"
YEREL HABERLER Hayri Türkyılmaz: "Büyükşehir Mudanya'nın kangren ...
Shehu: “Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor” Diarra: “Türkiye’nin en büyük takımlarından bir tanesiyiz”
YEREL HABERLER Shehu: “Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 ...
Allerik Freeman‘dan Bursaspor taraftarına övgü
YEREL HABERLER Allerik Freeman‘dan Bursaspor taraftarına övgü
Bursa'da terör operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da terör operasyonu: 9 gözaltı
Jandarmanın özel ekip kurarak yakaladığı 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmanın özel ekip kurarak yakaladığı 4 şüpheli ...
Sağlık teknoloji ile şekilleniyor Bursa Şehir Hastanesi’nin sahip olduğu dünya standartlarındaki yeni nesil teknolojik altyapı; sağlık hizmetinde kalite çıtasını yükseltiyor Birçok sürecin RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi ile takip edildiği hastanede, insan katkıları minimuma indirilerek, hata yapma riski önleniyor. RFID teknolojiler operasyonel maliyetleri azaltırken, iş akışlarını hızlandırıyor, verimliliği artırıyor
YEREL HABERLER Sağlık teknoloji ile şekilleniyor Bursa Şehir ...
Bursa'da PKK'ya büyük darbe: 9 gözaltı PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kişi ile terör propagandası yapan 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da PKK'ya büyük darbe: 9 gözaltı PKK/KCK - ...
Marmara denizinde yakalanan kılıç balığı altın fiyatına satıldı Balık fiyatları kırmızı et fiyatlarını geçti
YEREL HABERLER Marmara denizinde yakalanan kılıç balığı altın ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X