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Cumhurbaşkanı talimat verdi Şehir Hastanesi metrosunu Ulaştırma Bakanlığı yapacak Bursa Büyükşehir ...

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini belirterek, "Emek Şehir Hastanesi metrosunu Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Acemler Direksiyonel kavşak ihalesini yılbaşında yapıyoruz. Toplu taşımadaki optimizasyon, T2 hattının bitirilmesi ve entegrasyonu ile birlikte trafikte rahatlama sağlayacağız. 2 yılda trafik meselesini şehrin gündeminden kaldıracağız. Bana göre Bursa'da trafik problemi yok" dedi. Hanlar Bölgesi'nde imarı durdurduklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa'nın vitrini ortaya çıkarıyoruz. Bu uzun soluklu olacak" diye...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini belirterek, “Emek Şehir Hastanesi metrosunu Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Acemler Direksiyonel kavşak ihalesini yılbaşında yapıyoruz. Toplu taşımadaki optimizasyon, T2 hattının bitirilmesi ve entegrasyonu ile birlikte trafikte rahatlama sağlayacağız. 2 yılda trafik meselesini şehrin gündeminden kaldıracağız. Bana göre Bursa’da trafik problemi yok” dedi. Hanlar Bölgesi’nde imarı durdurduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın vitrini ortaya çıkarıyoruz. Bu uzun soluklu olacak” diye konuştu.
Bursa’da basın mensuplarıyla gündemi değerlendiren Başkan Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 85 milyon liralık 39 projeye destek protokolü imzaladıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni projelere destek açıkladığını, Ulaştırma Bakanı’nın Bursa’ya geleceğini, Milli Savunma Bakanı ile de görüşeceklerini ifade etti.
“Hanlar bölgesinde imar durduruldu”
Bugün Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında Hanlar Bölgesi’nde bölgede imarın durdurulması kararını alacaklarını vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, “Bugün alacağımız meclis kararıyla, kamulaştırmasıyla alakalı konuştuğumuz iki üç tane konu var. Buradaki çalışmanın uzun soluklu süreç olduğunu kimsenin unutmaması lazım. Rahmetli Hikmet Başkanın da Recep Altepe’nin de Erdem Saker ve Erdoğan Bilenser’in hayaliydi. Hanlar Bölgesi bu şehirin ciddi turizm ve ekonomik değeri. Bana göre vitrini ve yüzü. Bunun sağlıklı şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Meydan oluşturulması, yolların ıslahı, cephe sağlıklaştırılmasına kadar bir rakam ortaya koyduk ama devamının geleceğini ifade etmek istiyorum.”dedi.
Soğanlı, Yıldırım ve Beşyol olmak üzere 3 ayrı noktada kentsel dönüşümü konuştuklarını hatırlatan Alinur Aktaş, “2 bin daireden bahsedildi. Kentsel dönüşümle alakalı nihai hedefimizin bu olmadığını, Merinos altında 7 mahalle, Soğanlı’da kısmen çalışmalar var. Asıl hayalimizin buraları taşımakla beraber burada oluşacak yerlerin ikinci etap kentsel dönüşümde kullanılacağını ifade etmek istiyorum. Küçük bir noktada bir kentsel dönüşümden ziyade 56 mahalleyi içine alan etap etap farklı noktalara taşıyacağımız dönüşümü Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde konuşup istişare ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Murat Kurum bakanımıza teşekkür ediyorum. Nilüfer’den bahsettik, 0,50 emsal iptali dolayısıyla sıkıntılardan bahsettik. Bu konunun onlara mahsus düzenlemeyle halledilmesi konusunda bakanlıkla çalışıyoruz. Kısa zamanda bana çok kızdılar, benim kişisel kararım gibi ifade ettiler. Ben hiç siyaset yapmadım. İyiniyetli fakat kanununun uygun görmediği uygulamaydı. Ekim 2017de mahkeme kararıyla iptal oldu. Var olan mağdurların mağduriyetinin giderilmesi, özel kişisel gayretim olduğunu ifade etmek istiyorum. Kimsenin çayını içmedim, tanıdığım akrabam yok. Bursalıların belediyeye güvenerek mağdur oldukları konu vardı. Biz kanuna rağmen iş yapmak durumunda değiliz.Özel hassasiyet gösterdik. Bakanımız da bununla alakalı talimatları verdi. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bizim şehir plancıları ile tek tek konuşarak ilçe belediye başkanı arkadaşları çağırarak bu problemin hallolması için elimden gelen özel gayreti gösterdim. Birileri benimle alakalı “Nilüfer’deki kentsel dönüşüm mağdurları sizin yüzünüzden mağdur oldu” diyerek propaganda yaptılar. Hiç önemli değil şehri yönetiyoruz. Sayıca mağdur aile ortada. 200 civarında siteydi. 120 civarı halloldu. 8090 site var öyle site var ki 100, öyle site var 200 daire bulunuyor. Bu sorunun da kısa sürede hallolacağını düşünüyoruz” dedi.
“Ulaşımda kaybedilmiş 300 dava var”
Ulaşımla alakalı 300 kaybedilmiş dava olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bugüne kadar 2 yılda bir tane dava kaybettik. O da temyizde. Satılan BOİ arazizi, TRT arazisi hepsi sıkıntılı. 130 dönüm yeri hemen satalım Sıcaksu’da. Bana şu alanı sanayiye çevir şu kadar para vereyim dedi, Neden. Yarın bozulacak. Yarın bozulacak işe neden gireyim. Ben yatırımları hayata geçirmeye çalışıyorum. Her gittiğim yerde ne olacak Timsah’ın kafası ne olacak yaklaşımı vardı. Hala söylüyorum. İlgili firmayla alakalı geldiğimizden beri “yap kardeşim bu işi” diyorduk. Alıp başkasına ihale etmem mümkün değildi. Sözleşmeyi bir iki gün önce kanun gereği feshettik. Yeni müteahhit başladı. Yeni çalışmaları yerinde incelemek için stadyumda ziyaretimiz olacak. Bize ait olmayan bir araziyle alakalı, etrafında yaptığımız kamulaştırmalar oldu. Bir miktar yapacaklarımız var. Biz stadyumun ortaya ciddi para konulmuş, bitirilmesi. Arzu edilen. Senede bir iki maç olacak belki ama milli maçın Bursa’da oynanması konusunda önümüzdeki yıllarda çok rahat olacağını ifade ediyoruz. 1,5 2 yılda birileri şöyle düşündü. Para yok stadyumla alakalı bir iş yapmıyorlar. Müteahhit var. Ama şirket kayyumda bir şey yapmıyor. Bununla alakalı iş ve işlem yapmaya çalışıyoruz. 2 ay önce eski ihaleyi fesh ettik, yeni ihalesini yaptık. Aynı şekilde T2 hattının feshi bitmedi. Son 510 gün . Geldiğimden beri sağı solu yolu toparladık. Farklı önerileri teklifleri olan arkadaşlar var. Tartışıyoruz. Bunun bu saatte yapılmış çalışmadan sonra değişimi mümkün değil. Mevcut hatta entegre etmek istiyoruz. Adam 1,5 senedir çivi çakmıyor. Onu da süreci başlattık. Yasal süreler var. Bunları takip etmek zorundayız. “diye konuştu.
Cumhurbaşkanı talimat verdi, bakanlık yapacak
Yakın zamanda Ulaştırma Bakanı’nın Bursa’ya geleceğini vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, “Ulaşımla alakalı eksiklerin ne olduğunu Cumhurbaşkanımıza ifade ediyorum. Emek Şehir Hastanesi, T2 hattı, Acemler’den Cumhurbaşkanımızın malumatı var. Emek metro hattının Şehir Hastanesi’ne bağlanmasıyla alakalı Cumhurbaşkanımız Ulaştırma Bakanımıza talimat verdi. “Acilen bunun bitirilmesi için gereken iş işlemleri yapın” dedi. Bakanlıklardan istediğimiz acil işlerin yüzde 6065ini bu yatırım içeriyor. Emek Şehir Hastanesi hattımız bizim için çok çok önemli. Emek Şehir Hastanesine ulaştırılması hem hızlı tren hem de Şehir Hastanesi’ne ulaşmak bizim için değerli. Kilit konulardan birisi Acemler. Stadyumla ilgili bir viyadüğü bağladık. İkinci viyadüğü mart nisan ayında bağlayacağız. Önümüzdeki yıl Acemler direksiyonel kol uygulaması, yan yolların genişletilmesi konusunu da 2020 başında ilk çeyreğinde yapacağımız ihaleyle bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Aynı şekilde T2 hattının feshi bitmedi. Son 510 gün . Geldiğimden beri sağı solu yolu toparladık. Farklı önerileri teklifleri olan arkadaşlar var. Tartışıyoruz. Bunun bu saatte yapılmış çalışmadan sonra değişimi mümkün değil. Mevcut hatta entegre etmek istiyoruz. Adam 1,5 senedir çivi çakmıyor. Onu da süreci başlattık. Yasal süreler var. Bunları takip etmek zorundayız. ” şeklinde konuştu.
Hafif raylı sistem sinyalizasyon çalışmasının Temmuz 2020’de bittiğinde günlük 300 bin yolcunun 450 bine çıkacağını anlatan Başkan Aktaş, “EDS ile alakalı yakın zamanda yap işlet devret modeliyle gelir ortaklığı şeklinde modelimiz başlayacak. Ulaşım konusunda şikayet ettiğimiz konuların Bursa artık trafiği konuşmayacak hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu şehrin menfaatine olan her türlü konuyu değerlendiriyoruz. Fonları kullanıyoruz. Birleşik Krallıktan akıllı şehirle alakalı 3,2 milyon Poundluk destek var. Bunu çeşitlendirmeyle alakalı, altyapı eksiği olan ilçeler var. Önümüzdeki günlerde ciddi imkanları şehrin menfaatine kullanacağımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu
Sıcaksu’daki 130 dönümlük yeri yap işlet devret ya da gelir ortaklığı modeliyle özellikli bir proje olarak hazırladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Buradaki arsayı satabiliriz. Ancak biz böyle istemiyoruz. Katma değeri yüksek şehre değer katan bir şey olmasını istiyoruz. Ben göreve geldiğimden beri borçlarımız stabil durumda. Şirketlerimiz verimli hale geldi. Finansmanımız iyi olduğu için ihalelere katılım yüksek oluyor ve iyi kırımlar alıyoruz. Dağyenice projesi için görüşmelerimiz var. Sıcaksu projesi tamamen termal turizme hizmet edecek. Sırf konut diyenler var. Ben bunu yapsam sıcak su kullanan evler olabilir. Şehrin termal yönüne değer katmaz. Bildiğin konut yaptılar derler. Biz içinde klinği, kür merkezi olan bir miktar termali öne çıkarak tesis olsun istiyorum. Ben orada kentsel dönüşümden bahsediyorum” diye konuştu.
Başkan Alinur Aktaş, bir soru üzerine, belediyenin güncel borç stoğunun stabil olarak seyrettiğini kaydederek, “Ben göreve geldiğimde Euro 4,29 idi. Borç olur. Belediyelerin borcu olur. Kısa vadeli sıkıntımız vardı. Şirketlerimiz rahatladı. Bazıları cidden sıkıntılıydı. 15 aydır 1 metrekare yer sattırmadım. Ona rağmen sürdürülebilirliği noktasında o güne göre daha iyi noktadayız. 2030 yılını aşan borç var. Önemli olan sürdürülebilir olması” şeklinde konuştu.
Başkan Alinur Aktaş, sinek ihalesini ciddi kırımla yaptıklarını, mevsim şartlarından dolayı bazı sıkıntılar olduğunu bildiklerini ifade ederek, vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları Alo 153 beyaz masaya bildirmelerini istedi.

BURSA

27 Kasım 2019 Çarşamba

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