Sahte Peygamber defnedildi İskender Evrenosoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kalabalık bir grubun katılımıyla Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sahte Peygamber defnedildi İskender Evrenosoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kalabalık bir ...

İHA

Amerika'da 5 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu (86) Bursa'da geniş güvenlik tedbirleri altında toprağa verildi.

Sahte Peygamber defnedildi İskender Evrenosoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kalabalık bir grubun katılımıyla Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi

Amerika'da 5 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu (86) Bursa'da geniş güvenlik tedbirleri altında toprağa verildi.
1933 yılında doğan ve 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve “Risalet Nurları” isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı. 90’lı yılların sonunda ABD’ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de faaliyetlerine devam etti.
Geçen yıl mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu’nun Kur’anı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı.
Dün akşam Amerika'dan havayoluyla getirilen cenaze için güvenlik tedbirleri alındı. Çok sayıda seveni Hamitler Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf durdu.
Polisin yoğun güvenlik tedbiri aldığı cenaze Hamitler Mezarlığı'nda yağmur altında toprağa verildi.

BURSA

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
YEREL HABERLER 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da ...
Rahat bir nefes için ameliyat olabilirsiniz
YEREL HABERLER Rahat bir nefes için ameliyat olabilirsiniz
Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet ...
Ağrı Tekstilkent projesinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı Tekstilkent projesinin açılışı yapıldı
Cumhurbaşkanı talimat verdi Şehir Hastanesi metrosunu Ulaştırma Bakanlığı yapacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Hanlar Bölgesi’nde imarı durduruyoruz. Burada kamulaştırma ve çalışmalar başlıyor. Bursa’nın vitrinin ortaya çıkaracağız” “Cumhurbaşkanımız talimat verdi Emek Şehir Hastanesi metro hattını Ulaştırma Bakanlığı yapacak” "Stadyumda ihaleyi fesh ettik, yeniden ihale yaptık. Başta Timsah kafası olmak üzere eksikleri kısa sürede tamamlayıp milli maçlara ev sahipliği yapacağız" "Acemler direksiyonel kolunun ihalesini yılbaşında yapacağız" "Geçmişte ulaşımla ilgili kaybettiğimiz yüzlerce dava var, trilyonlar ödendi. 2 yılda kaybettiğimiz sadece bir dava var" “Borcumuz 2 yıla göre stabil gidiyor, çünkü kur artışı maliyet getirdi. Ancak finansmanımız ve şirketlerin durumu 2 yıl öncesine göre çok daha iyi. 15 ayda bir metrekare yer de sattırmadım”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı talimat verdi Şehir Hastanesi metrosunu ...
Bakan Selçuk: "513 bin engelliye 7 milyar TL ödeme yaptık" "354 bakım merkezinde 27 bin aşkın engellimize hizmet veriyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: "513 bin engelliye 7 milyar TL ödeme ...
Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor
YEREL HABERLER Dağ yöresinde sis ulaşımı aksatıyor
Osmangazi’den çölyak hastalarına destek Çölyak hastalarına 325 kilogram un yardımı
YEREL HABERLER Osmangazi’den çölyak hastalarına destek Çölyak ...
Parklardaki zeytinler değerlenecek
YEREL HABERLER Parklardaki zeytinler değerlenecek
Tarihi dönüşüm oy birliğiyle başlıyor
YEREL HABERLER Tarihi dönüşüm oy birliğiyle başlıyor
Timsah kafaya kavuşuyor
YEREL HABERLER Timsah kafaya kavuşuyor
Bursaspor'un stadyumunda timsahın kafası tamamlanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor'un stadyumunda timsahın kafası tamamlanıyor
Numaracı köpek vatandaşları seferber etti Şehrin en işlek caddesinde kendini sevdirmek için sakat numarası yapan sevimli köpek bir anda onlarca kişiyi etrafında topladı Köpeği hasta ve ölmek üzere sanan vatandaşlar aramadık yer bırakmadı Köpeğin numarasını ise cadde üzerine tezgah kuran bir esnaf ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Numaracı köpek vatandaşları seferber etti Şehrin en ...
Hayvanlarına kahve ikram ediyor
YEREL HABERLER Hayvanlarına kahve ikram ediyor
Göçmen sağlık merkezini soydular Gelen hastalar geri döndü
YEREL HABERLER Göçmen sağlık merkezini soydular Gelen hastalar geri ...
BTSO Başkan Yardımcısı Kuş: “Bursa, milli hedeflere liderlik etmeyi sürdürecek”
YEREL HABERLER BTSO Başkan Yardımcısı Kuş: “Bursa, milli hedeflere ...
Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan ...
Bursa'da yağmurla gelen kazada 5 kişi yaralandı Feci kazada yaralanan 5 kişi gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Bursa'da yağmurla gelen kazada 5 kişi yaralandı Feci ...
Hünerli eller ahşaba renk veriyor
YEREL HABERLER Hünerli eller ahşaba renk veriyor
Ankara'dan dönen başkan Kanar'a, Mustafakemalpaşa'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Ankara'dan dönen başkan Kanar'a, Mustafakemalpaşa'da ...
Geleceğin milli yüzücüleri Osmangazi’de yetişiyor Bursalı sporcular ay-yıldızlı formayı giyecekleri günü hayal ediyor
YEREL HABERLER Geleceğin milli yüzücüleri Osmangazi’de ...
Hayri Türkyılmaz: "Büyükşehir Mudanya'nın kangren sorunlarını çözmeli"
YEREL HABERLER Hayri Türkyılmaz: "Büyükşehir Mudanya'nın kangren ...
Shehu: “Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor” Diarra: “Türkiye’nin en büyük takımlarından bir tanesiyiz”
YEREL HABERLER Shehu: “Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 ...
Allerik Freeman‘dan Bursaspor taraftarına övgü
YEREL HABERLER Allerik Freeman‘dan Bursaspor taraftarına övgü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X