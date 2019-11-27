Hasan Hüseyin Dinçel son yolculuğuna uğurlandı

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Bursa'nın kanaat önderlerinden Hasan Hüseyin Dinçel, Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mehmet Zahit Kotku'nun talebesi ve Bedir Camii'nin emekli imamı Hasan Hüseyin Dinçer, dün akşam saatlerinde vefat etti. Vefat eden Hasan Hüseyin Dinçer'in cenaze namazı ikindi namazının ardından Ulucami'de kılındı. Yüzlerce insanın katıldığı cenaze namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iştirak etti. Dinçel, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip Beşevler Kabristanı'na defnedildi.

BURSA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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