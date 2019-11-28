Hem saz yapıyor, hem çalıyor

Telli saz ve hediyelik eşyalar yapan Şahmerdan Gül, İnegöl’deki atölyesinde hem bağlama yapıyor, hem de saz çalıp türkü söylüyor.

Makineleşmeyle birlikte el işçiliği gibi birçok meslek yok olmaya başladı. Müziğin vazgeçilmez enstrümanlarından saz yapımı da bunlardan birisi. Kültür Bakanlığı bağlama sanatçısı Şahmerdan Gül, İnegöl’de bu işi yapan tek kişi. Halk eğitim bünyesine gelenlere bağlama öğreten Gül, aynı zamanda bağlama dersleri de veriyor. En kaliteli bağlama dut ağacından yapılırken, fiyatı ise 4 bin TL civarında. Bağlama alanların mutlaka bir ustasına danışarak alması gerekiyor. Sağlık sektöründen emekli olan bağlama sanatçısı Şahmerdan Gül, yaklaşık 25 yıldır bu işi yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Bir bağlama ancak 67 ayda çıkar. En iyi bağlama ise dut ağacında yapılır. Bağlamaların fiyatı 500 ile 5 bin TL arasında. Bu işe merakı olanların sayısı malesef çok az. Yeni nesil fazla merak etmiyor. İnegöl’de bu işi benden başka yapan yok. Ben halk eğitim bünyesinde hem bağlama yapmayı öğretiyorum, hem de çalmasını. Kendi çocuklarımı da yetiştirdim, onlar da halk eğitim merkezinde öğrencilere ders veriyor. Acele sehpa gibi bağlama yaparsanız o bağlama olmaz, sadece ona benzer. Şu anda işler istediğim gibi değil, ekonomik sıkıntılar yaşanmasından dolayı malzeme pahalı. Vatandaş alamıyor. Sanatla uğraşmak kolay değil, sabır istiyor, emek istiyor. Hiç bir karşılık beklemeden işini bitirmek lazım".

BURSA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:27

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