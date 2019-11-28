Muhtarlar sahnede

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Bursa'da 'Mühürden Notaya’ temalı konserler serisinde sahneye çıkan ‘Muhtarlar Korosu’, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle sanatseverlerden tam not aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ‘Muhtarlar Korosu’, Tayyare Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverlerin gönüllerini fethetti. Bursa’da ilk kez gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Korosu’, Serkan Kiviz’in şefliğinde en güzel eserleri seslendirerek coşkulu görüntülere imza attı. Sanatseverler de konsere çok yoğun ilgi gösterdi. Bursa’daki muhtarları, mahalleleri dışında bambaşka bir platformda buluşturan konser, eğlenceli görüntülere sahne oldu.

‘Aşkın Kanunu’, ‘Veda Busesi’ ve ‘Dert Ortağım Benim’ gibi Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserleri solistler ve koro eşliğinde seslendirildi. Konser sonunda koronun performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

BURSA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:27

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