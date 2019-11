Bursaspor'un borcu açıklandı Yeşil-beyazlı kulübün borcu 447 milyon TL

Bursaspor Denetleme Kurulu Başkanı Serdar Güllülü, kulübün borcunun 447 milyon TL seviyelerine düştüğünü açıkladı. Yeşilbeyazlı kulübün Başkanı Mesut Mestan ise, sezon sonuna kadar her hangi bir ceza beklemediklerini vurguladı.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve Denetleme Kurulu Başkanı Serdar Güllülü, olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçmiş yönetimle iletişim sağlayamadıklarını dile getiren Güllülü, yeni yönetime yapılan görüşmelerde gerekli konuları anlattıklarını söyledi. Güllülü, "Ali Ay yönetimi kendi alacaklarını kurtarabilmek için ipotek koymak istemişti. Kendilerine çek kesmişlerdi. Denetleme olarak bir önerge verdik. Bu hakkımızı kullanarak bu tuzağa Bursaspor’un düşmesini önledik. Gerçekleşmiş olsaydı. Bırakın tahtayı açmayı, çok kötü duruma giderdi. Tüzüğün belirlediği demokratik hakları bilip kullanması en önemli noktamız. Denetleme kurulu olarak ibra olayı ile ilgili olarak en ince noktasına kadar yönetime ulaştırdık" diye konuştu.



"Borcumuz 447 milyon TL seviyelerinde"

En büyük sıkıntının borçlar olduğunu belirten Güllülü, "23 Haziran 2019’da borç 483 milyon 200 TL civarındaydı. Şu anda durum, eski futbolcuların birçoğu ile yollar ayrıldı. Tahta açılınca yeni oyuncular katıldı. Geldiler ve gittikleri topladığımızda borcumuz vergiler, faizlerle birlikte 447 milyon TL seviyelerine düştüğü görüldü. Gelir ve giderler 129 milyon gelir, aynı tarihlerde 135 milyonluk gider var. Bu rakamlar 23 haziranda 76 gelir, 79 giderdeydi. Bu zararın olağanüstü giderlerle ilgiliydi. FIFA ve diğer kurallardan gelen ödemelerdi. Ondan ötürü 3 milyonluk zararda artış oldu. Faaliyetle ilgili değil bu konu. Faaliyette başa baş gelmiş, zarara dur demişiz" diye konuştu.



Mesut Mestan: "Bursaspor zor süreçten geçiyor"

Başkan Mesut Mestan ise, "Bu sezon maalesef Bursaspor’a ilesi zor süreçten geçiyor. Her konuyu gündeme getirmiyoruz. Kulübün menfaatleri doğrultusunda kamuoyunda paylaşmıyoruz. Beş aydır hedefimiz gözümüzü kapatın, kulağımızı tıkayıp sezon sonu Süper Lige nasıl döneriz. Bu lige yakışmıyoruz bende biliyorum. Üzülerek maçlara çıkıyoruz. Bu kulüp şampiyonlar liginde de oynadı. Bu benim yaşantımda Bursaspor’un zor gününde başkan olduk. Bunun üstesinden kalkmaya çalışıyoruz. Bizim değil, hepimiz birlik olursak çıkarız. Uygun şartlarda transferleri gerçekleştirildi. Süper Lig’de olsa 2 katlarına satabilirdik. Bu süreçte tahtadaki borçların tamamını kapattık. Uzun olmasının sebebi bir müddetini ödeyin. Bursaspor’da para var, sahip çıkarlar diye fedakarlık yapmadı. Tesbit edilen oyuncuları 1 yıllık bütçe 25 milyonluk bütçe yaptık. Teknik heyet dahil. Kulübün gelir satıştan. TFF’den bir kuruş gelmeyecek. Bursaspor formasından duran sponsorlardan aldık. Onun dışında delikli bir kuruş yok. 2. Lig’de oynarken güç birliği vardı. Bursa dışında herkes bizi çok büyük aile olarak görüyor. Biz birlik olamıyoruz" açıklamasını yaptı.



"Kenetlenmemiz lazım"

“Kızgınlıkları küskünlükleri bir kenara bırakıp bu takımı Süper Lige nasıl çıkarırız bunu düşünelim" diyen Mestan, "Süper lige çıkmamızı istemeyen çok insan var. 67 takım süper ligi zorluyor. 12 maça baktığımızda aldığımız puanlarla başarılı olduğumuz görünüyor. Hedefimiz Süper lig. Çıkmak istiyoruz. Bütün umudumuzu buna göre ayarladık. 40 milyon bütçe azaldı görünüyor. Tasarrufa gittik. Küçüldük. Şu an hesaplarımız tutuyor. Bursaspor’u biz omuzlarımızda taşıyamayız. Bunu burada söylemek istiyorum. Şimdi kenetlenme zamanı geldi de geçiyor. Hep birlikte yapalım. Bizler emanetçiyiz, Bugün var yarın yokuz. Bizim Bursaspor’a ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.



"Sezon sonuna kadar ceza beklemiyoruz"

İleride gelebilecek ceza ile ilgili konuşan Mestan, "Son günlerde 6 milyon Euro borç var ben söyledim. Bazılarını erteletiyoruz. Futbolculara borçlarımız var. FIFA’dan 3060 günde öde der. Ödemezsen 6 puan silinir ve 3 yıl transfer yasağı gelir. Sezon sonuna kadar böyle bir şey beklemiyoruz. Yönetim olarak hazırlıklıyız. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Bursasporlu iş adamlarından bir kuruş katkı yok. Sadece cefakar taraftarımız var. Onların aldıkları kombine ve biletler. Onlar işi yokuşa sürüyor. İbrahim Yazıcı, Levent Kızıl bir kuruş vermedi. Ama Bursaspor’u şampiyon yapmışlardır. Bizde katkı yaptık. Verdiğinde de suç, vermediğinde de suç. Para vermekle bu iş olmaz. Önemli olan kulübü sahiplenmek. 3 puanı neden aldığımız biliyor. Futbolcular beni teselli ettiler. Biz böyle kenetlenmişken, sizlerin de kenetlenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

