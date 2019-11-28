Başkan Aydın öğretmenleri unutmadı

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçede bulunan 600 öğretmene yemek verdi.

Öğretmenler onuruna verilen yemeğe katılanlara teşekkür eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, öğretmenlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu anlattı. Öğretmenliğin sevgi ile başlayan, şefkat ve büyük bir sabır ile icrâ edilen kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Aydın, "İnsan dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren anne kucağında başlayan eğitim süreci, bir süre sonra okul sıralarında onları anne baba şefkatiyle kucaklayan çok değerli öğretmenlerimizle sürer. Bizler, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin daima yanındayız. Onların refah ve mutluluğu için her türlü desteği vermeye hazırız. Sizler hayal edin, bizler uygulayalım. Geleceğimizi birlikte inşa edelim" dedi.

Öğretmenlerin bu ülkeyi yönetecek nesiller yetiştirirken, aynı zamanda ülkenin geleceğini inşa ettiğini söyleyen Başkan Aydın, "Öğretmenlik görevinin zorlu ve sabırla örülü bir yoldan geçtiğini biliyoruz. Öğretmenlerimize destek vermek için elimizden ne geliyorsa gerçekleştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Belediyenin öğretmenler onuruna düzenlediği yemek davetine Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, belediye daire amirleri ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.

BURSA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:27

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