Bursa´da kargo tuzağı cinayetine savcı, kocaya ağırlaştırılmış müebbet istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa´da kargo tuzağı cinayetine savcı, kocaya ağırlaştırılmış müebbet istedi

DHA

BURSA'da adına kargo geldiği yalanıyla tuzağa düşürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aynur Canıtez´i (46) kurşunlayarak öldüren Ali Canıtez´in (51) tutuklu yargılandığı davada, savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Duruşma karar için ertelendi.

BURSA'da adına kargo geldiği yalanıyla tuzağa düşürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aynur Canıtez´i (46) kurşunlayarak öldüren Ali Canıtez´in (51) tutuklu yargılandığı davada, savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Duruşma karar için ertelendi.
Olay, geçtiğimiz ocak ayında Bursa´nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Adına kargo geldiğine dair haber verilen Aynur Canıtez, evinin yakınındaki kargo şubesine gitti. Ancak Aynur Canıtez'e çalışanlar, adına gelen kargo olmadığını söyledi. Bu sırada içeri giren Ali Canıtez, Aynur Canıtez'i tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez, Samsun'da ailesinin evine giderken, uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Bursa´ya getirilen Ali Canıtez, ilk ifadesinde "Yaklaşık bir yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak istemedim. Barışmak istedim. O karşı çıktı. Olaydan iki gün önce barışmak için aradım. Bana 'Herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım" dedi. Canıtez, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.
'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'
Bursa 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına devam edilen Ali Canıtez, 2 yıl öncesine kadar eşi ile aralarında sorun olmadığını öne sürerek, "Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde de 'sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikoduyla  çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için, masaj salonunda çalışan bir kadına, 'Kargoda emanetin var, gel al' diyerek, arattırdım. Kargo şubesine girince arkasından girdim. Konuşmak istedim. 'Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Samsun´a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım" şeklindeki savunmasını tekrarladı.
SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
Çiftin oğulları M.C. ve S.C. ile kızları Ö.U.'nun babalarından şikayetçi olmadığı davanın duruşmasında, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın eşini planlayarak öldürdüğünü belirterek,   ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatının süre talep ettiği duruşma karar için ertelendi.

BURSA

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin ...
Karacabey Belediyespor, liderliğini korumak istiyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor, liderliğini korumak istiyor
Uyuşturucuyla mücadele futbol turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla mücadele futbol turnuvası sona erdi
Kışlık odunları kül oldu, yangın mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Kışlık odunları kül oldu, yangın mahalleliyi sokağa ...
Kargocuda eşini öldüren sanık hakkında yeni gelişme Savcı ağırlaştırılmış müebbet talep etti
YEREL HABERLER Kargocuda eşini öldüren sanık hakkında yeni ...
Karacabey’de Türkiye’nin en modern defne işleme tesisi için geri sayım sürüyor
YEREL HABERLER Karacabey’de Türkiye’nin en modern defne işleme ...
Başkan Aydın öğretmenleri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Aydın öğretmenleri unutmadı
Kayıp çiftçi 4 gün sonra tarlada baygın halde bulundu 70 kişilik arama kurtarma ekibi 4 gündür bölgede kayıp şahsı arıyordu
YEREL HABERLER Kayıp çiftçi 4 gün sonra tarlada baygın halde ...
Cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonunda arbede
YEREL HABERLER Cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonunda arbede
Gemlik Belediyesi’nden sosyal hamle
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden sosyal hamle
Yüzde yüz Türk mühendisliğiyle üretilen makine dünya sahnesinde Bursalı firmanın ürettiği makine bin ton asfalt malzemesi üretiyor
YEREL HABERLER Yüzde yüz Türk mühendisliğiyle üretilen makine dünya ...
(Özel) NATO'nun belirlediği 42 testi geçen dünyadaki tek tüfeği milletvekilleri böyle test etti Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen ve Bursalı milletvekilleri keskin nişancı oldu, hedefi 12'den vurdu Bora Keskin Nişancı ve MPT 76 Milli Piyade Tüfeğine Bursalı vekillerden tam not Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen: "Yüzde yüz yerli Bora Keskin Nişancı Tüfeği ile MPT 76 Milli Piyade Tüfeğini test ettik" "MPT 76 Milli Piyade Tüfeği NATO'nun belirlediği 42 standart testini geçen dünyadaki tek tüfek" "2026'da milli savaş uçağımızın ilk test uçuşunu gerçekleştirmek istiyoruz" "Artık Türkiye birilerinin ambargo koyup parmak sallayacağı bir ülke konumunda değil"
YEREL HABERLER (Özel) NATO'nun belirlediği 42 testi geçen dünyadaki ...
Cinayet davasında mahkeme salonu karıştı
YEREL HABERLER Cinayet davasında mahkeme salonu karıştı
Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
Minik öğrencilere diş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Minik öğrencilere diş sağlığı eğitimi
Medicana’dan anaokulu öğrencilerine diş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Medicana’dan anaokulu öğrencilerine diş sağlığı ...
Bağımlılıkla kararlı mücadele
YEREL HABERLER Bağımlılıkla kararlı mücadele
Bursaspor'un Adanaspor'a üstünlüğü bulunuyor
YEREL HABERLER Bursaspor'un Adanaspor'a üstünlüğü bulunuyor
Cinayet sanıklarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Cinayet sanıklarına ceza yağdı
Bölge üniversitesi için teşebbüsler sürüyor
YEREL HABERLER Bölge üniversitesi için teşebbüsler sürüyor
Bir şey bulamayınca semaveri çaldı
YEREL HABERLER Bir şey bulamayınca semaveri çaldı
Ürettiği 7 farklı renkteki yumurtalar ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ürettiği 7 farklı renkteki yumurtalar ilgi görüyor
Leonel Marshall, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
YEREL HABERLER Leonel Marshall, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da
Nazan'ı öldüren sanığa müebbet hapsi istemi
YEREL HABERLER Nazan'ı öldüren sanığa müebbet hapsi istemi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X