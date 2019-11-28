Dünya şampiyonu engel tanımıyor

Para tekvandonun dünyadaki ilk şampiyonu olan Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcusu Bayram Kayan, olimpiyatlara sporcu yetiştiriyor.

Bebekken beşiğin ateşe devrilmesi sonucu ellerini kaybeden ve yaşadığı zorluklara rağmen abisinin yönlendirmesi sonucu tekwando a başlayan Bayram Kayan, elde ettiği derecelerle dünyaya örnek oldu. Engellilik halini ‘Allah'ın bana mükafatı’ diyerek taçlandıran Kayan, şanlı Türk Bayrağı’nı gittiği her yerde dalgalandırmayı başardı. tekvandoya başlama hikayesini anlatan milli sporcu, “Bu spora başlamaya karar verdiğimde babam izin vermedi. Ben de engelimin spor yapmaya engel olmayacağını düşünerek ailemden gizli bir şekilde başladım. Abim salona yazdırarak, kız kardeşim ise ders çalışma bahanesiyle evden çıkarken balkondan çantamı atarak bana destek oldu. Ancak bir süre sonra babama yakalandım. Daha sonra antrenörüm babamı ikna ederek salonda kalmamı sağladı” dedi.

Yaklaşık 27 yıldır tatamiye çıkan Osmangazili sporcu, ilk günkü heyecanını hiçbir zaman yitirmediğini belirterek, “17 yıl boyunca normal müsabık olarak tatamiye çıktım. Karşılaşmalardaki rakiplerim engelli değildi. Bu durum benim daha çok hırslanmamı sağladı. 2009 yılında para tekwando millî takımına seçildim. İki yıl üst üste dünya şampiyonu oldum. Bunun yanı sıra Avrupa ve Türkiye’de sayısız madalya kazandım. Allah, bana bunları yapabilmeyi nasip etti. Engelimden dolayı askerliğimi yapamadım fakat her müsabakadan dönüşümde askerler gibi karşılandım. Ayrıca milli takımda en fazla 3 yıl kalınabiliyor. Ben burada da zoru başardım ve 10 yıl milli takım formasını şerefle taşıdım” diye konuştu.

Spor salonu açarak kendisi gibi engellileri topluma kazandıran Bayram Kayan, çocuklarını okula bıraktığı sırada okul bahçesinde gördüğü bedenî engelli öğrencisi Nihal Şahin için de hemen harekete geçtiğini söyledi. Kayan, “Nihal’i ilk gördüğümde kendi çocukluğum aklıma geldi. Toplumda yaşadığım zorlukları onun yaşamaması için Nihal'in ailesiyle görüşüp salona getirmeleri yönünde ikna ettim. Salondaki öğrencilerim Nihal’i oldukça güzel karşıladı. Nihal de, yıllar içerisinde büyük değişim göstermeye başladı. Kendine olan özgüveni arttı ve bazı şeyleri tek başına yapabilmeyi başardı. tekvando onu hayata bağladı. O da benim gibi engeli olmayan bireylerle sporunu yapıyor. İnşallah, 2028 Olimpiyatları’nda ülkemizi başarıyla temsil edecek” dedi.

Engelli sporcu Nihal Şahin ise tekvando ile 6 yaşında tanıştığını ifade ederek, “Milli takım formasıyla başarıdan başarıya koşmayı hedefliyorum. Ben inanıyorum ki, dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda altın madalyanın sahibi olacağım. Olimpiyat başarımla ülkemi gururlandırarak, ailemi mutlu edeceğim. Antrenörümün izinde devam etmek istiyorum. Özel durumum benim için bir engel değil, ben de herkes gibi istediğimi yapabiliyorum. Engeli olan herkesin spor yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü insan başardığını gördükçe hem motive oluyor hem de hayata tutunuyor” dedi.

BURSA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:27

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