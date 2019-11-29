Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarından dolayı 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya), ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO ise bugün için 08:00 09:40 BursaBüyükçekmece, 10:30 12:10 BüyükçekmeceBursa, 07:45 10:40 BandırmaYenikapıBostancı, 07:50 09:50 KadıköyYenikapıBursa, 12:00 15:00 BostancıYenikapıBandırma seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

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