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(Özel) Katar ve Dubai saraylarını Bursa avizeleri süslüyor

İHA

Katar ve Duabi'deki şatafatlı evleri ve sarayları Bursa'nın avizeleri süslüyor.

(Özel) Katar ve Dubai saraylarını Bursa avizeleri süslüyor

Katar ve Duabi'deki şatafatlı evleri ve sarayları Bursa’nın avizeleri süslüyor.
Dubai ve Katar, lüks gökdelenleri, özel tasarım sunî adaları ve tema parkları ile dünyanın her yerinden insanın gitmek için çaba sarf ettiği ülkeler arasında. Işıltılı gökdelenlerinin yanında farklı mimarilerdeki villaları herkes parmakla gösteriyor. Havanın kararmasıyla birlikte yanan ışıklar caddeleri aydınlatırken, evlerin içerisindeki avizeler ise göz alıcı bir hal alıyor. Katar ve Dubai’deki evlerin görkemli odalarını aydınlatan avizeler, Bursa’da el emeği göz nuruyla üretiliyor. Avize ve aydınlatma işini 2 kuşaktan beri sürdüren Elmastaş Avize'nin yöneticisi Emre Akpınar, “2 çeşit üretim tarzımız var. Standart herkese sunduğumuz, perakendeye yönelik genel kabul görmüş modeller ve farkımızı belirten, mimarlara özel çizimlere yönelik yaptığımız çalışmalar. Artık dünyada standart diye bir şey kalmadı. En ufak bir ev sahibi bile, kendi salonunda, kendi yatak odasında sadece avize değil, mobilyasından halısına kadar kendisine has olsun istiyor. Dekorun amacı da budur. Dekorasyon dünyada global bir köy oldu. İletişim kanalları çok kuvvetli ve anında haberleşebiliyorsun. Müşterimiz mimara gidip derdini isteğini anlatıyor. Mimar bunu çerçevesinde bir tasarım geliştiriyor. Önce yaptığı, gördüğü modeli bu müşterimize uyarlıyor bize getiriyor. Bizde o ölçülere sadık kalarak gerekiyorsa kendi önerilerimizle ürünü gerçekleştiriyoruz. Sonuç olarak herkesin memnun olduğu güzel ürünler açığa çıkıyor. Bunları yaparken en çok yerli ürünler kullanmaya dikkat ediyoruz. Yerli ürünleri tercih ettiğimiz zaman neredeyse ömür boyu parça garantisi oluyor” dedi.
Her şeyde doğallığı ön planda tuttuklarını ve detaylarda el işçiliklerini ortaya koyduklarını belirten Akpınar, “Ürettiğimiz avizeleri ve aydınlatmaları mimarlar vasıtasıyla daha çok Dubai ve Katar gibi ülkelere gönderiyoruz. Bizimle bir defa çalışmış olan bir mimar bırakmak istemiyor. Çünkü ne istiyorsa bire bir yapmanın yanı sıra vaat ettiğimizin daha kalitelisini teslim ediyoruz. 10 gün termin süresi veriyorsak, 8 günde teslim ediyoruz. 10 santimetre çap olacaksa, bunun 12 santimetre daha güzel olacağını düşünüyorsak, onu yapıp teslim ediyoruz. Mimarın veya müşterinin hep bir adım ötesini düşünüyoruz. Bu noktada müşterinin ön göremediği olayları çözebiliyoruz. Çünkü avize o kadar detaylı bir iştir ki temizliğinden montajına kadar dikkat edilmesi çok şeyler vardır. Tabii bunları biz yılların vermiş olduğu tecrübeyle müşterilerime de aktarıyoruz. Özellikle Katar ve Dubai’deki çoğu villa ve eve çok ciddi projeler yaptık. Hatta montaj desteği isteyen müşterilerimize usta bile gönderiyoruz. Müşteriyle biz bir aile gibi oluyoruz. Yaptığımız işlerin fotolarını veya videolarını çekip bizlerle paylaşıyorlar. Bizleri ahbaplarına tavsiye ediyorlar. Memnun olmasalar bunu yapmazlar. Avize öyle bir şey ki, çok güzel bir dekor yapmışsınız olsanız da avize kötüyse her şeyi bozar. Çok güzel mobilya belki halının detayını kapatabilir. Ama tavanda tek sarkan şey olan avizeyi hiçbir şeyle kapatamazsınız. Biz dekorasyonu bozmayacak, hatta onu bir ileri seviyeye taşıyacak özellikte bir ürün çıkartmak istiyoruz. Bu bizim için meydan okumak gibi bir şey” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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