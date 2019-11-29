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(Özel) Bursa’da yaşayan Rus piyanist, genç yetenek avcısı Rusya’dan Bursa’ya geldi, dünyaca ünlü ...

İHA

Bursa'da yaşayan Rus uyruklu piyano öğretmeni Elena Çekiç, dünya müziğine genç kabiliyetler kazandırmaya devam ediyor. Çekiç'in 7 yıllık öğretmenliğinde 16 öğrencisi uluslararası ödül aldı.

(Özel) Bursa’da yaşayan Rus piyanist, genç yetenek avcısı Rusya’dan Bursa’ya geldi, dünyaca ünlü piyanistler yetiştiriyor

Bursa’da yaşayan Rus uyruklu piyano öğretmeni Elena Çekiç, dünya müziğine genç kabiliyetler kazandırmaya devam ediyor. Çekiç'in 7 yıllık öğretmenliğinde 16 öğrencisi uluslararası ödül aldı.
Rusya'da yaşayan Natalia Gennadiy Yudin çiftinin tek çocukları olan Elena, 4 yaşında piyano çalmaya başladı. 5 yaşında ilk sahneye çıkan Elena, 10 yıl önce tatil için geldiği Antalya’da tanıştığı eşi Tarık Çekiç ile evlenerek Bursa’ya yerleşti. 2 çocuk annesi Elena Çekiç, piyano satın almak için gittiği müzik evinden iş teklifi alarak ders vermeye başladı. 13 yaşındaki Mert Hakan Şeker’i keşfeden Elena, kısa sürede genç yeteneğin 3 kıtada konser vermesinde büyük rol oynadı. Mert Hakan Şeker, Amerika, İtalya ve Avustralya’da verdiği konserlerin yanı sıra birçok uluslararası ödülün de sahibi oldu. Ayrıca, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Bursa’ya yerleşen ve akordeon eğitimi almak için kendisinden yardım isteyen Tambi Asad Cimuk’u piyanoya yönlendiren Elena Çekiç, Tambi Asad Cimuk’u genç yaşında dünya çapında başarıdan başarıya koşturdu. Piyanoda genç yıldız avcısı Elena, Uludağ Üniversitesi’nde konservatuar eğitimi alırken, kendisine ders verdiği Elif Sinan da Almanya ve İsveç’te katıldığı uluslararası yarışmalarda ödüller aldı.
Piyano öğretmeni Elena Çekiç, 4 yaşında Rusya’da piyanoya başladığını belirterek, “Annem müzik öğretmeniydi. 5 yaşında ilk kez sahneye çıktım. Bursa’da 7 senelik öğretmenlik kariyerimde 16 öğrencim uluslararası derece aldı. Öğrencilerim New York, Moskova, Türkiye’de okuyorlar. Daha da güzel olacaklarını inanıyorum. Benim için öğrencilerim çocuklarım gibi” dedi.

Savaştan kaçan Suriyeli piyanist Tambi Cimuk’un ilk öğretmeni
3 kıtada konserler veren ve uluslararası ödüller alan Mert Hakan Şeker’in 3 yıldır kendisinden eğitim aldığını vurgulayan Elena Çekiç, “Özellikle benden ders almak için Eskişehir’den Bursa’ya taşındı. Bu zor bir şey. Onun annesi gibiyim. İlk sene epey yarışmalara gittik. 34 tane birincilik aldık. Son sene herhangi bir yarışmaya gitmedik ve konser programı için repertuar hazırladık. Son 3 ay 3 kıtada konserler verdik. Amerika, İtalya ve Avustralya’da konserlerimiz oldu. Avustralya Melbourne’de verdiğim konser biletliydi ve Hakan’ın ilk profesyonel konseriydi. İzleyenler sadece Türk değildi. Avustralya, Güney Kore, Çin, Japonya’yadan izleyenler oldu. Biz seneye Avustralya’da konserlere devam edeceğiz” diye konuştu.
Suriye’deki iç savaştan kaçarak Bursa’ya yerleşen Tambi Asad Cimuk’un ilk piyano öğretmeni olduğunu da anlatan Elena, “Mart 2012’de bir müzik kursunda piyano öğretmenliğine başlamıştım. Mayıs ayında da Tambi gelmişti ve çok kabiliyetli bir çocuktu. Önce akordeon çaldı ve ben onun ilk piyano öğretmeni oldum. Çok çalışkandı ve kısa zamanda 56 tane birincilik aldı. Amerika’da ve başka ülkelerde konserler verdi” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki yetenekler yurtdışına gidiyor”
Türkiye’de çok fazla yetenekli çocuk olduğuna dikkat çeken Elena, “Bu kabiliyetli çocukların yüzde 99’u yurtdışına eğitim almaya gidiyor. Gidenlerin yüzde 50’di de dönmüyor. Bu Türkiye için büyük bir kayıp. Aileler kendi çocuklarını seviyor, bende 2 çocuğumu çok seviyorum. Ama aileler daha çocukları çok küçükken onları yıldız yapmak istiyor. Bunlara gerek yok. Fazla reklam güzel değildir. Çocuk için en önemli şey eğitimdir” dedi.
2 yıldır piyano çalan 7 yaşındaki Beren Eker, “Bir yıldır Elena hocamla piyano çalışıyorum. Ben Pera Festivale katıldım. Bursa’daki yarışmalara katıldım. Hedefim ülkemi gururlandırmak ve dereceler almak” şeklinde konuştu.
9 yaşındaki Gözde Fikir, 1 yıldır piyano eğitimi aldığını belirterek, “Benim annem ve babam müzik öğretmeni. Benim müzikte yeteneğim olduğunu görünce Elena öğretmenimle çalıştırmaya başladılar. Ben dünyaca ünlü bir piyanist olmak istiyorum. Bu yolun zor olduğunu biliyorum. Önce öğretmenimle hedeflerimi tamamlayıp, büyük hedefime ulaşmak istiyorum” dedi.

13 yaşında 3 kıtada konserler verdi
Amerika, İtalya, ve Avustralya olmak üzere 3 kıtada konserler veren 13 yaşındaki Mert Hakan Şeker, “Örnek aldığım piyanistlerden bir tanesi Horowitz. İdol almak noktasında da ben ilerisinin şusu, busu olacağım demek yanlış. Horowitz, Safran kendileri kendileriyse, müziğin anlamı farklardır. Ben de ilerde Mert Hakan Şeker olmak istiyorum. Hedeflerim iyi bir eğitim aldıktan sonra dünyada adı geçen konser piyanisti olmak istiyorum. Son 3 ayda 3 kıtada konserler verdim. İtalya, Amerika ve Avustralya’da Sidney ve Melbourne’de konserlerim oldu. Avustralya konseri benim açımdan en iyisi oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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