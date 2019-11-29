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Minik öğrenciler sandık başına gittiler Başkanlarını seçtiler

İHA

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3E sınıfında başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. Sınıf öğretmenleri Murat Derin'im gerçek seçimleri aratmayacak şekilde hazırladığı seçim ortamı ise takdir topladı.

Minik öğrenciler sandık başına gittiler Başkanlarını seçtiler

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3E sınıfında başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. Sınıf öğretmenleri Murat Derin'im gerçek seçimleri aratmayacak şekilde hazırladığı seçim ortamı ise takdir topladı.
TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3E Sınıfında Başkanlık seçimleri yapıldı. Ön seçimi geçip aday olan 6 öğrenci iki hafta süren propaganda sürecinin sonunda seçime girdi. Seçim öncesinde son kez söz alan aday öğrenciler konuşmalarını yapıp oy istediler. Öğrencilerden oluşan sandık kurulu, yoklama listesine göre kapalı kabinde seçmenlere oylarını kullandırdı.
Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra, Sandık Kurulu Başkanı Elif Nur Yediyıldız sayımı gerçekleştirip sonuçları tutanak altına aldırdı. Sayım döküm cetvellerine işlenen sonuçlar, birleştirme tutanaklarına geçirilip sonuçlar kayıt altına alındı. Seçime katılan Ayberk Yaman en yüksek oyu alarak sınıf başkanı seçildi. Seçime izleyici olarak katılan veliler yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdiler.
Seçimlerle ilgili konuşan sınıf Öğretmeni Murat Derin şunları söyledi: "Asıl amacımız çocuklara demokrasi bilinci kazanmaktır. Yaptığımız bu uygulama ile gerçek seçimlerin benzeri bir ortam sağladık. Çocuklarımız aday olma süreçleri ile seçme süreçlerine bire bir katılarak deneyim kazandılar. Umuyorum ki ileride bu çocuklardan bazıları gerçek seçimlerde de ülkelerine hizmet edecekler"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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