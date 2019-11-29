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Liselilere motivasyon semineri

İHA

Liselilere motivasyon semineri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Başarı ve Motivasyon Seminerleri” programı devam ediyor.
Bursa’nın 17 ilçesinde planlanan program kapsamında eğitimci ve yazar Leyla Asan tarafından Osmangazi Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilen seminer, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Asan, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı eğitimi, motivasyon eğitimi, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri konuları görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktardı.

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