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Üniversite-sanayi işbirliğine ‘Uludağ’ imzası

İHA

Üniversite-sanayi işbirliğine ‘Uludağ’ imzası

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) sanayiüniversite işbirliği konusunda büyük önem verdiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na bir destek de kentin önde gelen firmalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş’den geldi. Firma, proje süreci ve sonrasında 4 doktora öğrencisi ile bilimsel çalışma yapacak ve destek verecek.
TÜBİTAK tarafından sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının arttırılması amacıyla başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı, Bursa’da tam anlamıyla hayat buluyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından özel önem verilen programa, kent sanayicilerinden de destek geliyor. Bursa’nın önde gelen firmalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş., program kapsamında kimya, çevre, biyosistem ve gıda mühendisliği alanlarında yetiştirilmek üzere 4 doktora öğrencisinedestekverecek. Üniversite ile firma arasında yürütülecek programın startı, Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen protokol imza töreni ile verildi. Törende BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ile Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet H. Erbak protokole imza attı.
Programda konuşan Rektör A. Saim Kılavuz, 2244 Sanayi Doktora Programı’nın Türkiye’yi şaha kaldıracak çalışmalardan birisi olduğuna inandığını vurguladı. Devletin, üniversitenin ve sanayicilerin bu programın ayaklarını oluşturduğuna işaret eden Saim Kılavuz, “Firmalarımızın hem inovasyon faaliyetlerinde hem de üretimde daha iyi pay alabilmeleri ve Türkiye’yi gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarabilmeleri için bu programın özel bir önem taşıdığına inanıyorum. Üniversitelerin de burada akademik ve bilimsel altyapı ve proje desteği noktasında ciddi bir işlev göreceklerini düşünüyorum. Bu projede yer aldıkları için Uludağ İçecek firmasına çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin yüz akı markalarından birisi olduklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye’de kazandıklarının bir kısmını, Türk bilimi ve akademisinin gelişmesi için harcamaktan çekinmiyorlar. Ülkemize ve ekonomimize ciddi katkılar yaptıkları ve bu projede bizlere destek oldukları için tekrar teşekkür ediyorum. Üniversitemize, akademik camiamıza, firmalarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
“Üniversite Sanayi iş birliği yıllardır en büyük hayalimiz”
Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet H. Erbak ise programda yer almaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını aktardı. Avrupa’da bulunan laboratuvar teknolojilerinin bugün Türkiye’de de bulunduğuna işaret eden Mehmet H. Erbak; “Çok şükür ülkemiz de bu teknolojilere artık sahip oldu. Dedemiz zamanından kalan önemli bir markayı bugünlere getirdik. El yordamı ile ürünlerimizi üretiyorduk. Yıllarca markamıza yatırım yaptık. Altyapısından üst yapısına kadar her şeyini kendimiz yaptık. Allah’a şükür bugünlere geldik. Yıllardan beri hayal ettiğimiz üniversitesanayi işbirliğini bu protokol ile inşallah hayata geçirmiş olacağız. Emek veren ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalara imza atacağımıza da inanıyorum” dedi.
Törende Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, BUÜ Merkez Laboratuvar Müdürü Prof. Dr. Ö. Utku Çopur, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Soner Altun, Denizcilik Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlker Kılıç, Uludağ İçecek Türk A.Ş. ArGe Merkezi Müdürü Tuğba Şimşek, Uludağ İçecek ArGe Uzamanı Dr. Hande Hayraboluluhazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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