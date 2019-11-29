Miniklere ağız ve diş sağlığı konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Miniklere ağız ve diş sağlığı konferansı

İHA

Doruk Sağlık Grubu'na bağlı Setbaşı Tıp Merkezi'nden Diş Hekimi Mahmut Sami Yolal, "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Miniklere ağız ve diş sağlığı konferansı

Doruk Sağlık Grubu’na bağlı Setbaşı Tıp Merkezi’nden Diş Hekimi Mahmut Sami Yolal, “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.
Sınav Eğitim Kurumları Bademli Kampüsü’nde, “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” çerçevesinde gerçekleştirilen seminere çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Seminerde konuşan ve ağız ile diş sağlığının, bütün vücut için önemli olduğuna işaret eden Diş Hekimi M. Sami Yolal, öğrencilere, ağız ve diş sağlığının önemini ve yapılması gerekenlerinin yanı sıra diş fırçalama tekniği ve diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması yönünde bilgiler verdi.
Uygulamalı fırçalama eğitimi
Seminerdeki sunumunda çürüklerle de ilgili konuşan Diş Hekimi Yolal, “Dişler, şahsî ve genetik faktörler, tükürük yapısı gibi pek çok şeyden etkilenir. Bunun temel prensibi dişlerinizi düzenli fırçalamaktan geçer. Aile çok önemli; küçük yaşta şekerle beslenmeye başlamak, ilerleyen dönemlerde çürüklerin artmasına neden olabilir. İşlenmiş gıdalar, paketli gıdalar, bunlardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışın. Bunlar işlenmiş şeker, glikoz içeriyor ve diş çürüme hızını oldukça artırıyor” dedi.
5 öğrenciyi sahneye alan ve doğru diş fırçalama yöntemini gösteren M. Sami Yolal, “Fırçalama kişiye özeldir. Kesin kaidesi yoktur, ama dikkat edilmesi gereken kuralları vardır. Dikkat edilmesi gereken kuralların başında etkili fırçalama ve fırçalamanın süresidir. Fırçalamanın süresi 2 dakika olarak söylense de yeterli fırçalamanın süresi 70 saniyedir. Bu süre mikropları uzaklaştırmak için yeterlidir. Fırçalama ise üst çene ve ön dişlerden başlayıp, dişetinden dişe doğru olur. Ardından arka kısımda da aynı şekilde üstten ve dişetinden başlayacak narin şekilde yapılmalı. Ardından dişlerimizin arka kısımlarına geçiyoruz” diye konuştu.

BURSA

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor, Adana'da galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Bursaspor, Adana'da galibiyet peşinde
15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER 15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip ...
Hayvan koruma görevlilerine eğitim
YEREL HABERLER Hayvan koruma görevlilerine eğitim
Kese deyip geçmeyin Keselenmek hem kirden arındırıyor, hem de zinde tutuyor
YEREL HABERLER Kese deyip geçmeyin Keselenmek hem kirden ...
Kolonoskopi ve endoskopi ile kansere erken teşhis
YEREL HABERLER Kolonoskopi ve endoskopi ile kansere erken teşhis
Tarih sohbetleri Gemlik’te
YEREL HABERLER Tarih sohbetleri Gemlik’te
Başkan Kanar, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Kanar, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
Üniversite-sanayi işbirliğine ‘Uludağ’ imzası
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi işbirliğine ‘Uludağ’ imzası
BUSMEK kursiyerinden muhteşem sergi
YEREL HABERLER BUSMEK kursiyerinden muhteşem sergi
Liselilere motivasyon semineri
YEREL HABERLER Liselilere motivasyon semineri
Dereler BUSKİ ile daha temiz
YEREL HABERLER Dereler BUSKİ ile daha temiz
İnegöl’de beton yol uygulaması devam ediyor
YEREL HABERLER İnegöl’de beton yol uygulaması devam ediyor
Azra Sevinç gümüş grupta
YEREL HABERLER Azra Sevinç gümüş grupta
Uludağ'da oteller ve festivaller hazır, ama kar yok
YEREL HABERLER Uludağ'da oteller ve festivaller hazır, ama kar yok
15 yaşındaki futbolcu antrenmanda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 15 yaşındaki futbolcu antrenmanda hayatını kaybetti
İnegöl'de beton yol kaplamasında yüzde 98 başarı elde edildi
YEREL HABERLER İnegöl'de beton yol kaplamasında yüzde 98 başarı elde ...
Minik öğrenciler sandık başına gittiler Başkanlarını seçtiler
YEREL HABERLER Minik öğrenciler sandık başına gittiler Başkanlarını ...
(Özel) Bursa’da yaşayan Rus piyanist, genç yetenek avcısı Rusya’dan Bursa’ya geldi, dünyaca ünlü piyanistler yetiştiriyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da yaşayan Rus piyanist, genç yetenek ...
Kas romatizmasına egzersiz tedavisi
YEREL HABERLER Kas romatizmasına egzersiz tedavisi
(Özel) Katar ve Dubai saraylarını Bursa avizeleri süslüyor
YEREL HABERLER (Özel) Katar ve Dubai saraylarını Bursa avizeleri ...
Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı Yoldan geçerken iş yeri önündeki bayrağı böyle öptü
YEREL HABERLER Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi ...
Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel: “Bu sezonun en önemli maçına çıkacağız”
YEREL HABERLER Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel: “Bu sezonun en ...
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
YEREL HABERLER Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
YEREL HABERLER Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X