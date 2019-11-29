Miniklere ağız ve diş sağlığı konferansı

Doruk Sağlık Grubu’na bağlı Setbaşı Tıp Merkezi’nden Diş Hekimi Mahmut Sami Yolal, “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Sınav Eğitim Kurumları Bademli Kampüsü’nde, “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” çerçevesinde gerçekleştirilen seminere çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Seminerde konuşan ve ağız ile diş sağlığının, bütün vücut için önemli olduğuna işaret eden Diş Hekimi M. Sami Yolal, öğrencilere, ağız ve diş sağlığının önemini ve yapılması gerekenlerinin yanı sıra diş fırçalama tekniği ve diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması yönünde bilgiler verdi.

Uygulamalı fırçalama eğitimi

Seminerdeki sunumunda çürüklerle de ilgili konuşan Diş Hekimi Yolal, “Dişler, şahsî ve genetik faktörler, tükürük yapısı gibi pek çok şeyden etkilenir. Bunun temel prensibi dişlerinizi düzenli fırçalamaktan geçer. Aile çok önemli; küçük yaşta şekerle beslenmeye başlamak, ilerleyen dönemlerde çürüklerin artmasına neden olabilir. İşlenmiş gıdalar, paketli gıdalar, bunlardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışın. Bunlar işlenmiş şeker, glikoz içeriyor ve diş çürüme hızını oldukça artırıyor” dedi.

5 öğrenciyi sahneye alan ve doğru diş fırçalama yöntemini gösteren M. Sami Yolal, “Fırçalama kişiye özeldir. Kesin kaidesi yoktur, ama dikkat edilmesi gereken kuralları vardır. Dikkat edilmesi gereken kuralların başında etkili fırçalama ve fırçalamanın süresidir. Fırçalamanın süresi 2 dakika olarak söylense de yeterli fırçalamanın süresi 70 saniyedir. Bu süre mikropları uzaklaştırmak için yeterlidir. Fırçalama ise üst çene ve ön dişlerden başlayıp, dişetinden dişe doğru olur. Ardından arka kısımda da aynı şekilde üstten ve dişetinden başlayacak narin şekilde yapılmalı. Ardından dişlerimizin arka kısımlarına geçiyoruz” diye konuştu.

BURSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:28

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