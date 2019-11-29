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Bursaspor, Adana'da galibiyet peşinde

DHA

Ligde son haftalarda topladığı puanlarla çıkışa geçen Bursaspor, zor günler geçiren Adanaspor'u deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ligde son haftalarda topladığı puanlarla çıkışa geçen Bursaspor, zor günler geçiren Adanaspor'u deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor.
TFF 1´inci Lig´de zirve yarışını sürdüren Bursaspor, Adanaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı´nda oynanacak mücadele saat 19.00´da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu´nun düdük çalacağı maçta Numanoğlu´nun yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Mehmet Kapluhan yapacak. 13´üncü hafta heyecanı yaşanacak ligde Bursaspor şu ana kadar 20 puan toplarken 5´inci sırada yer alıyor. Adanaspor ise 9 puanı hanesine yazdırırken, 17´nci sırada haftaya girdi.
BURSASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
İki ekip yarınki mücadele ile birlikte 55´inci randevularına çıkacak. Bu mücadelelerde Bursaspor´un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar, geride kalan maçların 29´undan galibiyetle ayrılırken, Adanaspor ise 11 kez sahadan üç puan ile ayrıldı. Diğer 14 maçta taraflar, birer puana razı oldu. Adana´da oynanan maçlarda ise Bursaspor ile Adanaspor 8´er galibiyet elde ederken, 11 kez beraberlik çıktı. Son olarak Adana´da iki ekip 29 Kasım 2017´deki Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşmış ve Bursaspor sahadan 2-0´lık galibiyetle ayrılmıştı.
SON MAÇLARDA GÜLEN BURSA TEMSİLCİSİ
Bursaspor´un Akdeniz ekibine karşı oynadığı son maçlarda da bariz üstünlüğü bulunuyor. Son oynanan 8 maçın 7´sini Bursaspor kazanırken, Adanaspor ise bir galibiyet elde etti. İki ekibin form durumuna bakıldığında Bursa temsilcisinin yükselen grafiği dikkat çekiyor. Son 5 maçtır yenilmeyen Yalçın Koşukavak´ın öğrencileri, bu mücadelelerin 3´ünde ise galibiyete ulaştı. Adanaspor ise ligdeki tek galibiyetini ikinci haftada alırken, sonraki 10 maçta yalnızca 6 puan toplayabildi.
ADANASPOR EVİNDE YENİLMEDİ
Adanaspor ligde her ne kadar kötü gitse de evinde çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son 10 sırada yer alan ekipler arasında sahasında yenilmeyen tek takım olan Adanaspor, bu mücadelelerin birini kazandı, 5´inde ise berabere kaldı. Bursaspor ise deplasmanda zorlanıyor. Yeşil beyazlılar, çıktığı 6 deplasman maçında sadece 7 puan toplayabildi. Buna karşın Bursa temsilcisi, son iki maçtır deplasmanda kaybetmiyor.
AYKUT VE İRFAN CEZALI
Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımda da eksiklikler bulunuyor. Bursaspor´da Aykut Akgün kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Adanaspor´da da İrfan Can Eğribayat kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Bursaspor´da teknik direktör Yalçın Koşukavak´ın, Akgün´ün yerine orta sahada Ramazan Keskin´e şans vermesi bekleniyor. Öte yandan, Keçiörengücü maçında performansını yetersiz bulduğu Musa Araz´ı da kulübeye çekmeye planladığı öğrenilen Koşukavak´ın Emirhan Aydoğan´ı yeniden ilk 11´de kullanabileceği öğrenildi.

BURSA

29 Kasım 2019 Cuma

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