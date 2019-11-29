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Emniyetten belediye personeline seminer

İHA

Osmangazi Belediyesi’nde çalışan güvenlik görevlilerine İl Emniyet Müdürlüğü uzman personeli tarafından seminer verildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli uzman personel tarafından Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapan 211 özel güvenlik görevlisine farkındalık eğitimi verildi. Ördekli Kültür Merkezi’nde iki gün süren eğitimlerde özel güvenlik mevzuatı, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin nasıl tanınacağı, madde kullanıcılarındaki belirtiler, narkotik suçlarla alâkalı ihbar ve iletişim konularında yapılması gerekenler ile terörle mücadele konularında belediye personeline bilgilendirme yapıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapılan eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek İl Emniyet Müdürlüğü ile bu tür ortak çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Belediye olarak toplumun her kesimiyle ilgilenen bir kurum olduklarını belirten Dündar, “Güçlü bir belediyeyiz ve her kesime hizmet götürüyoruz. Dolayısıyla şehrimizi çok iyi tanıyoruz. Gücümüzü çalışanlarımızdan alıyoruz. Herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Bu çalışmalar hem topluma hizmet olarak yansıyor, hem de şehrimizin tanıtımı olarak Bursa dışına yansıyor. Görevinizi en iyi şekilde yaptığınızı biliyoruz. Bizim yarışımız kendimizle. Daha iyisini yapmak için sürekli çalışacağız” dedi.
Başkan Dündar, konuşmasının ardından Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcısı Fuat Karakuş ve Komiser Yardımcısı Eray Kortak, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden polis memuru Şefik Şahin, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden polis memuru Mustafa Volkan Tahpur ve uzman eğitici psikolog Ömer Doğru’ya programa katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

BURSA

29 Kasım 2019 Cuma

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