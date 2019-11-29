Bebe konfeksiyon sektörünün hedefi Amerikan pazarı

Türkiye’de üretilen bebe hazır giyim ürünleri yüzde 2,8 pazar payı ile dünyada 7. sırada yer alıyor.

Avrupa pazarında Almanya, İngiltere, Fransa, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Rusya ve Doğu bloke gibi ülkelere ciddi anlamda ihracat yapan Bursalı bebe hazır giyim firmaları, Amerika ile yapılması gündeme gelen 100 milyar dolarlık ihracat anlaşmasından pay alarak pazar paylarını büyütmek istiyorlar. Bunun için de umutları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Triko firması sahibi Yusuf Seyfullahoğlu, “Bursa’da üretilen ürünlerde 014 yaş grubu aralığındayız. Bunu daha ileriye taşıyabilmek için fuar ve beauty be çalışmalarımız var. Avrupa ülkelerinin çeşitli bölgelerine ve Arap ülkelerine ciddi anlamda ihracatlarımız var. Aynı zamanda Rusya ve Doğu bloke ülkelerine ciddi anlamda ihracatlarımız var. Şu an yüzde 2,8 olan ihracat payımızı Amerika ile yapılması gündeme gelen 100 milyar dolarlık ticari anlaşma ile pazar büyütmek istiyoruz. Ortada 100 milyar dolarlık bir pasta var. Amerika büyük bir nüfusa sahip bir ülke, aynı zamanda Amerika çok turist çeken bir ülke. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası pazara ciddi önem veriyor” diye konuştu.

Seyfullahoğlu, “Avrupa pazarında Almanya, İngiltere, Fransa’ya şuan da bu ülkelere çok ciddi şekilde ihracat yapıyoruz. Daha ileriye taşıyabilmek için Belçika, Danimarka ve İsviçre gibi ülkelere de mal satabilme hedefindeyiz. Şu anda çocuk ve bebe giyim konusunda dünyada 7. sıradayız. Bunu bir üst çıtaya taşıyabilmek için uğraşıyoruz. Dubai’ye, Suudi Arabistan’a ve çeşitli Arap ülkelerine mal satabilmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında Afrika’da çok ciddi bir nüfus yoğunluğu var, Afrika gibi bir pazarı hedefliyoruz” dedi.

BURSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:28

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