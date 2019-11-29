Mevlid-i Nebî programına büyük ilgi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan Mevlidi Nebî programına ilçe halkı ilgi gösterdi.

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İrfan Karakuş, “Mevlidi Nebî programını tertip etmekten maksadımız, efendimizi anlamak ve onun gibi yaşamaktır. 15 asırdan beri Müslümanlar, sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselama olan muhabbetlerinden dolayı, onun sünnetini öğrenip hayatlarına tatbik etmek için gayret sarf ediyorlar. Resulullah’ın takip ettiği yolu takip etmeliyiz” diye konuştu.

BURSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:28

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