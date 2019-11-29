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Bursa'da jandarmaların yemin töreninde duygusal anlar

İHA

Bursa'da jandarmaların yemin töreninde duygusal anlar

Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan erbaş ve erlerin yemin töreni duygusal anlara sahne oldu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 99/4 tertip erbaş ve erlerin yemin töreni İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mustafa Gökgoz'ün emir komutasında Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor Salonunda gerçekleşti. Yemin törenine katılan aileler duygulu anlar yaşadı.

BURSA

29 Kasım 2019 Cuma

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