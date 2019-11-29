Bursa'da jandarmaların yemin töreninde duygusal anlar

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan erbaş ve erlerin yemin töreni duygusal anlara sahne oldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 99/4 tertip erbaş ve erlerin yemin töreni İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mustafa Gökgoz'ün emir komutasında Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor Salonunda gerçekleşti. Yemin törenine katılan aileler duygulu anlar yaşadı.

BURSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.