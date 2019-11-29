Antrenmanda hayatını kaybeden genç toprağa verildi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Amatör futbol oyuncusu 15 yaşındaki Veysel Can Sevinç, idman için Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Spor Tesislerine gitti. Hazırlıkların ardından antrenman öncesi ısınma turu attığı sırada rahatsızlandı. Rahatsızlandığını gören takım antrenörü koşarak Sevinç'in yanına gitti. Sevinç'e ilk müdahaleyi antrenörü yaparken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Sevinç hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ölüm haberini alan ailesi ve futbol camiası yasa boğuldu.

Veysel Can Sevinç'in cenazesi cuma namazının ardından Mustafakemalpaşa'ya bağlı Dorak Mahallesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Genç futbolcunun cenazesine takım arkadaşları, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve sevenleri katıldı.

BURSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.