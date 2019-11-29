Demet Akalın´dan down sendromlu hayranına `Murat Boz´ jesti

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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ŞARKICI Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği Bursa'da down sendromlu kadını, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek, gönlünü aldı.

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki `Otizme Destek EsFest Etkinliği'nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sanatçı, yakından ilgilendiği down sendromlu kadın hayranının şarkıcı Murat Boz´u çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u aradı. Down sendromlu kadını, Boz ile telefonda görüştüren Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi.

BURSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:28

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