Bursa’ya uluslararası standartlarda yanık merkezi Yanık vak'aları başka ile sevk edilmeyecek

Bursa Şehir Hastanesi bünyesindeki 26 yataklı yanık merkezinde yanık tedavisi uluslararası standartlarda yapılıyor.

Özellikli tedavi gerektiren yanık vak'alarında kentin büyük ihtiyacını karşılayacak olan Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi, hizmete girdi. Türkiye’nin en büyük yanık merkezlerinden biri olan ve içerisinde 2 poliklinik, 12 servis yatağı, 14 yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathanesi bulunan yanık merkezi, yalnızca Bursa ve bölgedeki yanık vak'alarına değil, ülke genelindeki yanık hastalarına tedavi verecek şekilde tasarlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yanığın yeterli tedavi yapıldığında dahi ölüm oranı oldukça yüksek bir travma çeşidi olduğunun bilgisini verdi. Yanık gibi özellikli travma çeşidi konusunda hastalara özel bakım ve tedavi planlanması gerektiğini dile getiren Dr. Akan, “Bu özel tedavinin, vak'aların ağırlığına göre yanık üniteleri veya yanık merkezlerinde yapılması gerekmektedir” dedi.



'Başka ile sevk yok'

Bursa Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle kentin uluslararası seviyede hizmet veren bir yanık merkezine kavuştuğunu belirten Dr. Akan, “Şehir Hastanesi hizmete girene kadar, yanık vak'aları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bulunan yanık ünitelerinde tedavi ediliyordu. Ancak bu hastanelerimizde bulunan yanık üniteleri, yanık merkezi konumunda olmadığından başka illere sevk durumu söz konusu olabiliyordu. Bursa Şehir Hastanesi’nin hizmet girmesiyle bir sanayi şehri olan ilimizde iş kazalarından ya da diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek yanık vak'aları, başka illere sevk olmadan tam teşekküllü yanık merkezimizde tedavi edilecek” şeklinde.

Yanık merkezinin şehrin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Dr. Akan, kentin doğusunda bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki yanık ünitesinin, yanık merkezine çevrilmesi için çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

BURSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:28

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