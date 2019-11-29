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Girişimcilik ekosistemine Osmangazi’den destek

İHA

Sanayi şehri Bursa'da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilere yeni fırsatlar sunulması adına Osmangazi Belediyesi ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında protokol imzalandı.

Girişimcilik ekosistemine Osmangazi’den destek

Sanayi şehri Bursa’da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilere yeni fırsatlar sunulması adına Osmangazi Belediyesi ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında protokol imzalandı.
İstihdama katkı sağlamak amacıyla kurduğu Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM) ile işveren ve iş arayanları buluşturan Osmangazi Belediyesi, bu defa girişimcilik ekosistemine alt yapı oluşturmak amacıyla önemli bir protokole imza attı. Osmangazi Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, iyi bir iş kurma fikrine ve girişimcilik kabiliyetine sahip girişimcilerin keşfedilip desteklenmesi amacıyla işbirliği yaptı. Şehir ve ülke istihdamına katkı sağlayacak protokol, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir arasında imzalandı.
İmza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’de üretimin en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Bursa’da yaşadıklarını belirterek, istihdama da ciddi katkı sağladıklarını belirtti. Bursa’daki üretimin tüm dünyaya yansıdığına dikkat çeken Dündar, “Dolayısıyla biz yerel yönetimlere ve üniversitelere ayrı görev düşüyor. Belediye olarak çok sayıda sosyal ve kültürel projelerimiz, şehircilik çalışmalarımız var. Yoğun şekilde iş talepleri alıyoruz. Kurduğumuz OKİM sayesinde iş arayan vatandaşlarla özel sektör arasında bir köprü kuruyoruz. Fakat, artık teknik ve kalifiye elemana da ihtiyaç oluyor. Yeni nesil girişimci, bir okulu bitirdikten sonra bir işyerine girip, çalışmak yerine hayallerinin peşinde koşandır. Vizyon sahibi, farklı projeleri ve hedefleri olan kişiler çok fazla. İş dünyasında olmadıkları için düşünceleri ve projeleri körelmiş olabiliyor. Üniversitemiz ile yaptığımız protokolle birlikte inşallah bu kişileri bularak gerekli eğitimleri almalarını sağlayacağız. Eğitimler neticesinde kendi işini kurabilecek, orijinal projelerini ilgili sektörlerle paylaşabilecekler, düşüncelerini üretime dönüştürerek ülke sanayisine katkıda bulunabilecekler” dedi.
Belediye olarak, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile sürekli işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Dündar, “Bu projelerle birlikte üniversitelerimiz de kampüs dışına çıkarak topluma daha faydalı oluyor. Bu projemizi de inşallah başarıyla hayata geçirip şehrimize, ülkemize katkı sağlarız. BTÜ, genç bir üniversite ve buradaki dinamizmin şehrimize yansıyacağını ümit ediyorum” diye konuştu.
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de, imzalanan protokolle iş arayandan ziyade iş üreten ve istihdam sağlayacak insanlara yönelik bir proje hazırladıklarını belirterek, “Osmangazi Belediyemiz ile ortaklaşa yürüteceğimiz bu proje, insanların içindeki girişimcilik ruhunu tekrar alevlendirmek için dizayn edildi. Bursa ovası, başarı hikayeleriyle dolu. Sıfırdan tırnaklarıyla tırmanıp holding haline gelmiş insanlarımız var. Bu durumdaki insanlarımızda olan cevheri ortaya çıkarmak için geliştirilen bir proje. İş arayanlara iş bularak üretim olmaz. İnsanların bir şeyler üretmesi lazım. Bu protokol ile birlikte Osmangazi’de Bursa’da daha çok üreten iş merkezi ve iş birimi oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah başarılı oluruz” diye konuştu.

BURSA

29 Kasım 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:25
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  • YATSI 19:10
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