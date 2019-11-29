Bursa'da çifte gökkuşağı şöleni

Bursa'da kısa süreli yağışın ardından açan güneş ile birlikte ortaya çıkan 2 gökkuşağı, görenleri kendine hayran bıraktı.

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesinde öğleden sonra başlayan kısa süreli yağış, bir süre sonra kendini güneşe bıraktı.

Güneş ile birlikte ortaya çıkan çifte gökkuşağı güzel bir görüntü oluşturdu. Biri diğerinden daha az belirgin olan gökkuşakları, görenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 10 dakika sonra ise 2 gökkuşağı gözlerden kayboldu.

BURSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:10

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