Işık: “Maneviyatın huzurunu hemşehrilerimizle paylaşıyoruz”

Gürsulular, seher vakitlerinde ilçedeki camilerde maneviyatın huzurunu paylaşıyor.

Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle “Seher vakti buluşmaları” sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında, sabah namazında Emirsultan Camii’nde bir araya gelindi. “Sabah namazının huzurunu ve seher vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hem manevî değerlerimizi birlikte yaşıyoruz, hem de bir araya geldiğimiz tüm ortamlarda olduğu gibi ilçemiz için istişareler yapma imkânımız oluyor. Birlikteliğin sıcaklığını seher vakitlerinde hemşehrilerimizle yaşıyoruz” dedi.

Seher vakti buluşmaları çerçevesinde bir araya gelen Gürsu protokolü ve ilçe halkı, kardeşlik, hemşehrilik duyguları içerisinde sabah namazını kılıyor ve ardından birlikte çorba içerek sohbet ediyor.

BURSA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:28

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