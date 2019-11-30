Bursa'da doğum günü eğlencesi hastanede bitti

Bursa İnegöl ilçesinde 5 genç doğum gününü kutladıktan sonra dönüş yolunda araba ile şarampole uçtu. Araçta bulunan 5 gençten 2’si yaralandı.

Olay, İnegöl’e bağlı kırsal Esenköy Mahallesi yolu üzeri İnegöl istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’de yaşayan 5 kişilik genç bir gurup Esenköy’de ikamet eden arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için Esenköy Mahallesine gitti. Kutlanan doğum günü sonrası İnegöl’e dönüş yolunda, Yasin Gürler (19) idaresindeki 16 CZB 87 plakalı özel otomobil sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma uçtu. Uçuruma uçan araç içerisinde bulunan Mustafa S. (20), Seval S. (17), Ömer B. İsimli gençler şans eseri yara almazken, sürücü Yasin G. (19) ve Sudenaz Narin (15) hafif yaralandı. Uçuruma uçan araçtan kendi imkanları ile çıkan 5 genç durumu 112 acil sağlık ekiplerine ve Jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralanan gençlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl devlet hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

BURSA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

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