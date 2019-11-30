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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Et tavukları ‘akıllı’ kümeslerde yetişiyor Has Tavuk civcivlerini ‘akıllı’ kümeslerde ...

İHA

Tavuk çiftliklerindeki et tavuklarının gelişimi 'akıllı' kümeslerde takip ediliyor. Bir günlük iken kümeslere konulan civcivler, doğal hayatlarındaki gibi kümeslerde rahatça gezinip büyüyor. Kümesin durumu da telefonla takip edilirken, ortama ısı, doğal sıcak veya soğuk hava üfleyerek sağlanıyor.

(Özel) Et tavukları ‘akıllı’ kümeslerde yetişiyor Has Tavuk civcivlerini ‘akıllı’ kümeslerde geliştiriyor

Tavuk çiftliklerindeki et tavuklarının gelişimi ‘akıllı’ kümeslerde takip ediliyor. Bir günlük iken kümeslere konulan civcivler, doğal hayatlarındaki gibi kümeslerde rahatça gezinip büyüyor. Kümesin durumu da telefonla takip edilirken, ortama ısı, doğal sıcak veya soğuk hava üfleyerek sağlanıyor.
Has Tavuk, çiftliklerinde kurduğu akıllı kümes sistemiyle, civcivlerin doğal yaşamlarındaki gibi gelişip, büyümesini sağlıyor. Çiftliklerdeki iklimlendirme şartları otomasyonlar ile sağlanırken, ortamın ısısı, nemi, karbondioksiti, oksijen oranı bilgisayarlarla ayarlanıyor. İhtiyaç halinde pencereler açılırken, oksijen kümesin içerisine giriyor. Ayrıca içerideki karbondioksit veya amonyakın fazlalaşması durumundaki fanlar devreye girerek, içerideki fazlalığı çıkartıyor. Böylelikle civcivler doğal ortamda gibi rahat bir hayat yaşıyor.

“Bu ortamda ısıyı doğal sıcak veya soğuk hava üfleyerek sağlıyoruz”
Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, “İçerisinde bulunduğumuz kümeste piliç eti yetiştiren kümestir. Bu kümesteki hayvanların yaşam standartları rahat, ferah ve doğal hayatlarındaki gibi gezinen şekildedir. Buraya bir günlük civciv olarak geliyor. Bir küveze girer gibi civcivler yerlerine yerleştiriliyor. İlk günlerdeki iklimlendirilmiş kümeslerde ısı ve oksijen çok önemli. Dolayısıyla hayvanların rahat yaşayabileceği ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Bu ortamda ısıyı doğal sıcak hava üfleyerek sağlıyoruz. Tamamen klima sistemi uygulanmaktadır. Yaz aylarında ise, yoğun sıcaklarda klima sisteminde içeriye soğuk hava vererek içerideki iklimlendirmeyi dışarıdaki doğal ortamla eşitlendirmeye çalışıyoruz. Kışın da tam tersini uyguluyoruz. Kalorifer sisteminde sıcak havayı üflüyoruz” dedi.
İçerisinin ortam sıcaklığının değiştiğini anlatan Aydemir, “Bir günlük civciv için 32 derece civarında olur. 40 günlük seviyelerine geldiği zaman 2224 dereceler arasında ısı takip edilir. Kuluçkadan çıkan civcivler Tarım İl Müdürlüğü’nün denetlemiş olduğu kümeslere getirilir. Kümeslerde civcivler yemi ve suyuyla beraber bir bebek gibi doğal yaşamlarında gösterirler. Bu süreç içerisinde işletme ve devlet veterinerlerimiz işletmeyi denetlerler. Bu durumda her türlü şartları sağlanmış hayvan rahat olur. Yaşantıyla beraber sizin pazardaki durumunuz, müşteri beklentisi kapsamında, gramajına göre 40, 50 günde kesilebilir. Bu sizin tercihiniz ve pazarın beklentisine göre değişebilir. İri, bütün piliç keseceksiniz 45 günün üzerini geçmesi lazım. Ama ufak, ihracata 900 gram civarında hayvan vereceksiniz daha ufak yaşta kesersiniz” diye konuştu.

“Et tavuğu ile yumurta tavuğu arasında farklılık var”
Kesim yaşından daha önemlisi hayvanın doğal yaşamını seyretmesi olduğuna değinen Aydemir, “Medyada herkes kesim yaşı konusunda bir şey söylüyor. Et tavuğu ile yumurta arasında farklılık var. Et tavuğu, yediklerini ete dönüştürüyor. Bunlar 4045 günde 2, 2.5 kiloya ulaşması doğal yaşamları gereğidir. Ama bir yumurta tavuğunu 3 ayda 1.5 kiloya ulaştırabilirsiniz. Bizim halkımızı bu konuda yanlış yönlendirilebiliyor. Yumurta tavukları yediğini yumurtaya dönüştürüyor” açıklamasında bulundu.
Has Tavuk olarak vejetaryen bir tavuk yetiştirdiklerini dile getiren Aydemir, “Ürünlerimizde tamamen tahıl bazlı, yerli ürün GDO’suz ürünle besleyebilen bir teknolojimiz var. Bu teknolojide yem fabrikalarımızda ürettiğimiz yemleri, kendi çiftliklerimize gönderiyoruz. Çiftliklerimizde iklimlendirme şartları otomasyon ile sağlanıyor. Şuandaki ortamın ısısı, nemi, karbondioksiti, oksijen oranı bilgisayarlarla ayarlanmıştır. İhtiyaç varsa pencereler açılır, içeriye oksijen girer, içerideki karbondioksit ve amonyak fazlalaşmışsa fanlar açılır, içerideki fazlalığı çekerler. Bu kümesler akıllı dizayn edilmiştir. Şimdiki teknolojide tavuklarda kendi yaşamlarını seyrettikleri için bakmak kolay. Çünkü her şey otomasyonla, akıllı binalardaki gibi ısı, oksijen, karbondioksit minimum ayarlarda ayarlanmış ve sağlıklı şekilde hayvana verilecek şekilde belirlenmişti” şeklinde konuştu.

BURSA

30 Kasım 2019 Cumartesi

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