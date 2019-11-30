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Öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

İHA

Öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Başak Burgazlıoğlu, Teknoloji Fen Okulları öğrencilerine sigaranın zararlarını anlattı
Sigaranın zararları üzerine düzenlenen 'Tütün Gerçeği ve Sigaranın Zararları' konulu seminerde öğrencilere açıklama yapan Uzm. Dr. Başak Burgazlıoğlu, sigaranın ve tütün ürünlerinin sağlığa ne kadar zarar verdiğini görsellerle anlattı. Sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu bu konuda doktor kadar hastanın da istekli olması gerektiğini ifade eden Burgazlıoğlu, sigaranın içinde bulunan binlerce zararlı maddenin sadece içenlerde değil pasif içici durumdakilere de aynı derecede zararı olduğunu söyledi.
Sigarayı bırakma yöntemi gibi sunulan elektronik sigaranın aslında hiç de masum olamadığı ve yeni bir bağımlılık türüne yol açtığını belirten Burgazlıoğlu, esas olanın ise hiç başlamamak olduğunu ifade etti.

BURSA

30 Kasım 2019 Cumartesi

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